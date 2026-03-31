Una cosiddetta whale di Ethereum nota come thomasg.eth ha accumulato circa 19,5 milioni di dollari in Ether nell’ultima settimana, segnalando una ripresa dell’accumulo mentre i prezzi rimangono ben al di sotto dei massimi storici.

I dati di Arkham mostrano che il wallet ha accumulato la posizione tra Ether spot (ETH), Ether wrapped (WETH) ed ETH depositati su Aave, compreso un acquisto da 3 milioni di dollari effettuato il 20 marzo.

Arkham ha affermato che il portafoglio deteneva circa 537 milioni di dollari in cripto-asset al picco di mercato del 2021 e ha ricominciato ad accumulare mentre l'ETH viene scambiato a circa il 56% al di sotto del suo massimo storico di 4.946 dollari registrato il 24 agosto 2025, secondo CoinGecko.

Gli acquisti sono avvenuti mentre gli exchange-traded fund (ETF) spot statunitensi su Ether registravano il terzo giorno consecutivo di deflussi netti. I dati compilati da Farside Investors mostrano che i fondi hanno registrato deflussi netti pari a 55,7 milioni di dollari il 18 marzo, 136,4 milioni di dollari il 19 marzo e 42 milioni di dollari il 20 marzo.

Prezzo ETH inferiore del 56% rispetto al massimo storico. Fonte: CoinGecko

Tom Lee di Bitmine: ETH ha toccato il minimo

Da parte sua, anche Bitmine Immersion Technologies, presieduta dal fondatore di Fundstrat Tom Lee e titolare di circa 4,6 milioni di ETH, sta rafforzando la propria convinzione. Lee ha sostenuto questa settimana che il minimo dell’ETH è stato raggiunto, citando un’analisi di Tom DeMark.

Il lavoro di DeMark evidenzia che la recente andamento dei prezzi di Ethereum mostra una correlazione del 93% con la ripresa dello Standard & Poor’s (S&P) 500 dopo il crollo del 1987 e il minimo del 2011, il che implica che l’ETH abbia toccato il minimo intorno al 7 marzo o sia in procinto di farlo ora.

Lee ha anche sottolineato il prezzo realizzato di ETH (il prezzo medio di acquisto on-chain), attualmente intorno ai 2.241 dollari, osservando che ETH veniva scambiato con uno sconto simile a quel livello rispetto ai precedenti minimi importanti del 2022 e del 2025.

Negli ultimi dieci anni, ha affermato, l'ETH ha registrato un rendimento di circa il 49.000%, superando di gran lunga l'11.000% di Bitcoin e persino la corsa parabolica di Nvidia, sostenendo che l'ETH è stato un “ottimo mezzo di conservazione del valore” nonostante i brutali cali.

Lee ha dichiarato che Bitmine ha accelerato gli acquisti nelle ultime settimane perché la sua ipotesi di base è che Ether si trovi nelle fasi finali di un “mini-inverno delle criptovalute”.