Wang Chun, pioniere del mining Bitcoin, ha dichiarato di aver venduto un appartamento a Pattaya, in Thailandia, per 7 Bitcoin, una frazione dei 2.900 BTC pagati per l'immobile nel 2015, evidenziando l'elevato costo opportunità delle prime spese in criptovalute. Il cofondatore di F2Pool ha reso nota la transazione in un post pubblicato martedì su X.

Chun acquistò l'appartamento a Pattaya Nord quando Bitcoin (BTC) veniva scambiato a circa 270 $, per un valore di acquisto di circa 785.000 $ all'epoca e approssimativamente 470.000 $ ai prezzi odierni, con una diminuzione del 40% circa.

“Nel 2015 ho acquistato questo appartamento a Naklua, a Pattaya Nord, per 2.900 BTC. Era la prima casa che avessi mai posseduto... Ieri ho venduto questo appartamento per 7 BTC”, ha scritto.

Da allora, Bitcoin ha raggiunto un massimo superiore a 126.000 $ nell'ottobre 2025 e, al momento della stesura di questo articolo, veniva scambiato a circa 67.000 $, secondo CoinGecko. Ciò significa che i 2.900 BTC iniziali valevano 365 milioni di $ al loro picco (un aumento di prezzo di circa il 46.500%), e circa 194 milioni di dollari oggi (24.800%) ai livelli attuali, nonostante la recente volatilità.

La vendita rivela anche la sovraperformance di Bitcoin rispetto agli asset tradizionali nell'ultimo decennio. L'oro è passato da circa 1.200 $ l'oncia nel 2015 a oltre 4.500 $ oggi (un aumento del 275%), mentre l'S&P 500 ha registrato un rendimento cumulativo di circa il 284%; guadagni sostanziali che impallidiscono se paragonati all'astronomico aumento del prezzo di Bitcoin nello stesso periodo.

Andamento del prezzo di Bitcoin nel tempo. Fonte: CoinGecko

Le prime scommesse immobiliari in crypto hanno avuto esiti contrastanti

La storia di Chun si inserisce in una serie, modesta ma simbolica, di decisioni immobiliari prese nell’era crypto da operatori e investitori del settore, alcune delle quali hanno documentato il contrario: la vendita dei propri immobili per puntare tutto su BTC. Tra questi, un early adopter in un post sul forum Bitcointalk, che ha dichiarato di aver venduto la sua casa per 648 BTC nel 2014, e il fondatore di Binance, Changpeng “CZ” Zhao.

Zhao ha dichiarato in un'intervista a febbraio di aver venduto il suo appartamento a Shanghai per circa 900.000 $ e di aver utilizzato il ricavato per acquistare Bitcoin in tranche a un prezzo medio di circa 600 $ a moneta.

Durante il suo soggiorno a Pattaya, Chun ha dichiarato di aver ottenuto un passaporto di Saint Kitts e Nevis e un visto per gli Stati Uniti, mentre costruiva e lanciava il mining pool Zcash di F2Pool.

“Il mio soggiorno a Pattaya mi ha regalato la mia prima vera esperienza di vita all'estero e il coraggio di esplorare parti del mondo molto più lontane”, ha dichiarato Chun.