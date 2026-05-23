Galaxy Digital, società di servizi finanziari focalizzata sulle crypto e guidata da Mike Novogratz, ha ottenuto una BitLicense e una Money Transmission License dal New York State Department of Financial Services (NYDFS), che le consentiranno di espandere i servizi regolamentati sugli asset digitali ai clienti istituzionali nello Stato.

La società ha dichiarato che le approvazioni sono state concesse alla sua controllata GalaxyOne Prime NY, che fornisce servizi di trading e finanziamento agli investitori istituzionali.

Le licenze estendono la portata regolamentare di Galaxy a New York, una delle giurisdizioni più rigidamente regolamentate per le società crypto negli Stati Uniti.

In una dichiarazione, Novogratz ha affermato che New York rappresenta il “più profondo bacino di capitale istituzionale del Paese” e che le approvazioni contribuiranno ad ampliare l’accesso istituzionale agli asset digitali.

Introdotta nel 2015, la BitLicense di New York è ampiamente considerata una delle autorizzazioni regolamentari più difficili da ottenere per le società crypto, poiché richiede estesi controlli di compliance relativi ad antiriciclaggio, cybersecurity, riserve di capitale e tutela dei consumatori.

Fonte: Galaxy

Come riportato di recente da Cointelegraph, Strike, fondata da Jack Mallers, è stata una delle ultime società crypto di alto profilo ad aver ottenuto l'approvazione del NYDFS, consentendole così di offrire servizi legati a Bitcoin ai residenti e alle imprese nello Stato.

Galaxy registra una perdita nel Q1 mentre il settore dei data center è in espansione

Il traguardo regolamentare arriva mentre Galaxy continua a muoversi in un mercato degli asset digitali volatile. Il mese scorso, la società ha riportato una perdita netta di 216 milioni di dollari per il primo trimestre conclusosi il 31 marzo, dovuta in gran parte al calo dei prezzi degli asset digitali, sebbene il risultato sia stato migliore rispetto alle attese degli analisti.

Bilancio del Q1 2026 di Galaxy. Fonte: Galaxy

Secondo il report sugli utili del Q1, Galaxy prevede che la crescita accelererà a partire dal trimestre in corso, con l’aumento dei ricavi derivanti dal suo business dei data center.

Come diverse altre società nel settore degli asset digitali, Galaxy si è espansa oltre il trading e gli investimenti in criptovalute, entrando nell’infrastruttura per data center. La società ha dichiarato che la crescita futura sarà sostenuta dal campus Helios Data Center in Texas e dai ricavi legati all’intelligenza artificiale e ai workload di high-performance computing.