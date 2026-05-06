GameStop ha proposto un’acquisizione non sollecitata e non vincolante di eBay per 55,5 miliardi di dollari, attraverso un’operazione in "cash-and-stock", mentre il retailer di videogiochi cerca di espandersi ulteriormente oltre la propria attività retail tradizionale.

Domenica la società ha presentato una proposta non vincolante per acquisire il 100% di eBay a 125 $ per azione, secondo l’annuncio.

L’offerta include un premio del 46% rispetto al prezzo di chiusura non influenzato di eBay del 4 febbraio 2026, quando GameStop ha iniziato a costruire la propria posizione nella società. GameStop ha inoltre comunicato di aver accumulato una partecipazione economica di circa il 5% in eBay attraverso derivati e azioni ordinarie.

La proposta arriva mentre GameStop cerca di riposizionarsi oltre il retail fisico di videogiochi, anche attraverso la strategia di tesoreria Bitcoin approvata nel 2025. Tuttavia, l’offerta solleva anche interrogativi sul finanziamento e sull’esecuzione dell’operazione, poiché il valore di mercato di eBay è diverse volte superiore a quello di GameStop.

Possibili riduzioni dei costi e piani di integrazione

GameStop ha stimato un potenziale risparmio sui costi di circa 2 miliardi di dollari all'anno in caso di conclusione dell'accordo. Ha precisato che tali riduzioni deriverebbero dal marketing, dallo sviluppo dei prodotti e dal consolidamento amministrativo.

L'azienda ha affermato che eBay ha speso circa 2,4 miliardi di dollari esclusivamente in vendite e marketing nell'anno fiscale 2025, aggiungendo tuttavia solo un milione di acquirenti attivi netti.

“Una maggiore spesa non sta generando più utenti su un marketplace con un riconoscimento del marchio quasi universale”, ha aggiunto GameStop.

Fonte: GameStop

GameStop ha inoltre indicato la propria rete retail di circa 1.600 negozi negli Stati Uniti come possibile asset per i servizi logistici e di autenticazione di eBay. La società ha suggerito che questi punti vendita potrebbero essere utilizzati per la ricezione dei prodotti e il supporto al fulfillment.

Ha inoltre affermato che la proposta prevede che il CEO di GameStop assuma il ruolo di CEO della società combinata in caso di successo dell’acquisizione.

“EBay dovrebbe valere — e varrà — molto di più”, avrebbe dichiarato Cohen, aggiungendo: “Sto pensando di trasformare eBay in qualcosa che valga centinaia di miliardi di dollari”.

Secondo TradingView, al momento della stesura la capitalizzazione di mercato di eBay è pari a 46,2 miliardi di dollari. La capitalizzazione di mercato di GameStop è di circa 12 miliardi di dollari.

Andamento storico del titolo eBay. Fonte: TradingView

GameStop ha attirato l'attenzione per i suoi legami sempre più stretti con il mercato crypto, in particolare dopo aver integrato Bitcoin (BTC) nella propria strategia di tesoreria aziendale nel 2025. Questa mossa ha collocato l'azienda al fianco di un ristretto gruppo di società quotate in borsa che stanno sperimentando le criptovalute come parte della diversificazione del proprio bilancio.

Il rivenditore è inoltre diventato una figura centrale durante la frenesia delle “meme stock” nel 2021, quando gli investitori retail hanno coordinato un'ondata di acquisti che ha fatto schizzare alle stelle il prezzo delle sue azioni, innescando una volatilità estrema.