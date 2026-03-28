Gemini è oggetto di una proposta di azione collettiva a New York per aver presumibilmente fuorviato gli investitori durante e dopo l'offerta pubblica iniziale (IPO) dell'exchange di criptovalute, avvenuta a settembre.

La causa è stata intentata giovedì presso il tribunale federale di Manhattan dagli azionisti contro Gemini, i suoi cofondatori Tyler e Cameron Winklevoss e i dirigenti della società.

Il querelante Marc Methvin sostiene che i documenti relativi all'IPO della società descrivevano Gemini come un exchange di criptovalute in crescita, incentrato sull'espansione della propria base di utenti e della propria presenza internazionale, ma che la società ha compiuto una “brusca svolta aziendale verso un modello di business incentrato sui mercati predittivi”.

Gemini ha effettuato la sua IPO a settembre, quotando le proprie azioni a 28 dollari sul Nasdaq. Il titolo ha raggiunto brevemente i 40 dollari, ma da allora è sceso di oltre l'80%, attestandosi a circa 6 dollari giovedì.

I querelanti chiedono un processo con giuria e il risarcimento dei danni per gli investitori che hanno acquistato azioni a quelli che la denuncia descrive come “prezzi artificialmente gonfiati” poco dopo l'IPO.

Azionisti: Cambiamento di rotta su mercato predittivo causa crollo titoli

Secondo la denuncia, a novembre i dirigenti di Gemini avevano pubblicamente vantato i progressi compiuti nell’espansione internazionale, affermando che l’azienda era impegnata a espandersi nei «principali mercati globali».

La causa sostiene che i documenti relativi all’IPO di Gemini descrivevano la piattaforma di scambio come il suo «prodotto principale». Tuttavia, all’inizio di febbraio, i fratelli Winklevoss hanno annunciato una svolta verso i mercati predittivi denominata «Gemini 2.0».

L'azienda ha inoltre annunciato che avrebbe tagliato il 25% della propria forza lavoro e avrebbe lasciato i mercati dell'UE, del Regno Unito e dell'Australia.

Più tardi nello stesso mese, il direttore finanziario, il direttore operativo e il responsabile legale dell'azienda se ne sono andati tutti, mentre la società segnalava un aumento delle spese operative di circa il 40%, secondo la causa.

La denuncia sosteneva che, a seguito di questi cambiamenti, il gruppo di ricorrenti avesse subito “perdite e danni significativi”, poiché il prezzo delle azioni di Gemini era sceso al minimo storico di 5,82 dollari entro il 20 febbraio.

Titolo Gemini in forte calo dalla sua quotazione in borsa a settembre. Fonte: Google Finance

Gemini ha comunicato giovedì che i suoi ricavi del quarto trimestre sono aumentati del 39% su base annua, attestandosi a 60,3 milioni di dollari, superando le previsioni degli analisti, che si attestavano a 51,7 milioni di dollari.