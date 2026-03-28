Gemini è oggetto di una proposta di azione collettiva a New York per aver presumibilmente fuorviato gli investitori durante e dopo l'offerta pubblica iniziale (IPO) dell'exchange di criptovalute, avvenuta a settembre.
La causa è stata intentata giovedì presso il tribunale federale di Manhattan dagli azionisti contro Gemini, i suoi cofondatori Tyler e Cameron Winklevoss e i dirigenti della società.
Il querelante Marc Methvin sostiene che i documenti relativi all'IPO della società descrivevano Gemini come un exchange di criptovalute in crescita, incentrato sull'espansione della propria base di utenti e della propria presenza internazionale, ma che la società ha compiuto una “brusca svolta aziendale verso un modello di business incentrato sui mercati predittivi”.
Gemini ha effettuato la sua IPO a settembre, quotando le proprie azioni a 28 dollari sul Nasdaq. Il titolo ha raggiunto brevemente i 40 dollari, ma da allora è sceso di oltre l'80%, attestandosi a circa 6 dollari giovedì.
I querelanti chiedono un processo con giuria e il risarcimento dei danni per gli investitori che hanno acquistato azioni a quelli che la denuncia descrive come “prezzi artificialmente gonfiati” poco dopo l'IPO.
Azionisti: Cambiamento di rotta su mercato predittivo causa crollo titoli
Secondo la denuncia, a novembre i dirigenti di Gemini avevano pubblicamente vantato i progressi compiuti nell’espansione internazionale, affermando che l’azienda era impegnata a espandersi nei «principali mercati globali».
La causa sostiene che i documenti relativi all’IPO di Gemini descrivevano la piattaforma di scambio come il suo «prodotto principale». Tuttavia, all’inizio di febbraio, i fratelli Winklevoss hanno annunciato una svolta verso i mercati predittivi denominata «Gemini 2.0».
L'azienda ha inoltre annunciato che avrebbe tagliato il 25% della propria forza lavoro e avrebbe lasciato i mercati dell'UE, del Regno Unito e dell'Australia.
Più tardi nello stesso mese, il direttore finanziario, il direttore operativo e il responsabile legale dell'azienda se ne sono andati tutti, mentre la società segnalava un aumento delle spese operative di circa il 40%, secondo la causa.
La denuncia sosteneva che, a seguito di questi cambiamenti, il gruppo di ricorrenti avesse subito “perdite e danni significativi”, poiché il prezzo delle azioni di Gemini era sceso al minimo storico di 5,82 dollari entro il 20 febbraio.
Gemini ha comunicato giovedì che i suoi ricavi del quarto trimestre sono aumentati del 39% su base annua, attestandosi a 60,3 milioni di dollari, superando le previsioni degli analisti, che si attestavano a 51,7 milioni di dollari.