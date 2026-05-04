Il CLARITY Act degli Stati Uniti, che mira a fornire maggiore chiarezza regolatoria all’industria crypto statunitense, potrebbe ora avvicinarsi all’approvazione definitiva dopo la pubblicazione di nuove disposizioni sui rendimenti delle stablecoin, secondo Faryar Shirzad, chief legal officer di Coinbase.

“È tempo di portare a termine il CLARITY”, ha dichiarato Shirzad venerdì in un post su X, dopo che i senatori statunitensi Thom Tillis e Angela Alsobrooks hanno pubblicato il testo finale volto a risolvere la disputa sui rendimenti delle stablecoin tra il settore bancario e quello crypto, incentrata sulla questione se tali rendimenti possano danneggiare la competitività del sistema bancario.

“Alla fine, le banche sono riuscite a ottenere maggiori restrizioni sulle reward, ma abbiamo protetto ciò che conta: la possibilità per gli americani di guadagnare reward basate sull’utilizzo reale di piattaforme e network crypto”, ha affermato Shirzad.ù

Estratto del documento “SEC 404. Divieto di applicare interessi e rendimenti alle stablecoin di pagamento”. Fonte: Alex Thorn

Il testo intitolato “SEC 404. Divieto di applicare interessi e rendimenti sulle stablecoin di pagamento” stabilisce che nessuna società del settore crypto potrà corrispondere “alcuna forma di interesse o rendimento” ai clienti per il semplice fatto di detenere stablecoin, analogamente a quanto avviene per un deposito bancario o qualsiasi altro prodotto simile che matura interessi.

Fonte: Patrick Witt

Tuttavia, la normativa consente alle aziende di offrire ricompense legate ad “attività in buona fede”. Alcuni dirigenti del settore hanno espresso la propria frustrazione per la sentenza. Mert Mumtaz, CEO di Helius Labs, ha dichiarato: «È chiaro che non è possibile ottenere un rendimento senza rischi sui propri soldi senza ricorrere a una banca».

Gli operatori di Polymarket prevedono una probabilità del 55% che il CLARITY venga approvato nel 2026

Si tratta di un passo avanti significativo sia per la legislazione che per il settore crypto in generale, poiché il dibattito sul rendimento delle stablecoin era stato uno dei principali ostacoli che ne avevano ritardato l'approvazione, nonostante all'inizio dell'anno si prevedesse che la proposta sarebbe stata approvata dal Congresso.

Fonte: Toly Yakovenko

“Ora che questa questione è alle nostre spalle, è il momento di concentrarsi sul disegno di legge più ampio”, ha dichiarato Shirzad.

I trader sul prediction market crypto Polymarket stimano ora una probabilità del 55% che il CLARITY Act venga firmato e diventi legge nel 2026, in aumento del 9% nelle ultime 24 ore.

Molti operatori del settore chiedono ora che il disegno di legge venga sottoposto al markup. Poco dopo l’annuncio, Brian Armstrong, CEO di Coinbase, ha dichiarato: “Procedete con il markup”.

La Commissione Bancaria del Senato potrebbe fissare “a breve” il markup

Alex Thorn, responsabile della ricerca interna di Galaxy Digital, ha dichiarato che la “pubblicazione del testo suggerisce che la Commissione Bancaria del Senato programmerà il markup a breve, già nella settimana dell’11 maggio”.

Tuttavia, Thorn ha avvertito di aspettarsi che “le banche intensifichino i loro sforzi di opposizione”.

Il senatore statunitense Bernie Moreno ha recentemente affermato di prevedere che il CLARITY Act venga “portato a termine” entro la fine di maggio. L’11 aprile, la senatrice statunitense Cynthia Lummis ha dichiarato: “Ora o mai più”.