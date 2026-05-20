Venerdì scorso, i gestori patrimoniali Grayscale e VanEck hanno presentato le versioni modificate dei moduli di registrazione S-1 relativi ai rispettivi fondi negoziati in borsa (ETF) su BNB spot, avvicinando ulteriormente la criptovaluta all’approvazione come ETF statunitense.

Grayscale ha presentato il suo secondo emendamento, mentre VanEck ha presentato il quinto venerdì. I moduli S-1 sono uno dei principali documenti che gli emittenti di ETF devono presentare alla SEC per l'approvazione, descrivendo in dettaglio ogni aspetto, dalla struttura e strategia dell'ETF alle commissioni di gestione e ai rischi.

“Un altro S-1 modificato da [Grayscale] sull’ETF BNB… devo supporre che stiano agendo sulla base del feedback della SEC e stiano cercando di lanciarlo nel prossimo futuro? Potrebbe essere il prossimo asset crypto a ottenere un ETF spot negli Stati Uniti”, ha affermato l’analista di ETF di Bloomberg James Seyffart.

Nonostante BNB sia la quarta criptovaluta per capitalizzazione di mercato con 87,4 miliardi di dollari, non è ancora stata inclusa nella lista in crescita degli ETF spot statunitensi su altcoin, tra cui quelli che replicano Solana (SOL), Litecoin (LTC), XRP (XRP) e Hyperliquid (HYPE).

Fonte: James Seyffart

Grayscale ha presentato la richiesta per l'ETF Grayscale BNB (GBNB) il 23 gennaio 2026 e non ha ancora reso nota la commissione applicabile al GBNB. VanEck ha presentato la sua prima richiesta per l'ETF VanEck BNB (VBNB) nel maggio 2025, proponendo una commissione di gestione dello 0,39% per il VBNB.

Il numero di ETF su altcoin è cresciuto da quando la SEC ha introdotto a settembre un processo generico di standard di quotazione, sostituendo il precedente quadro di revisione delle richieste caso per caso.

Anche i gestori patrimoniali di Wall Street hanno continuato a sperimentare strutture di ETF su criptovalute, dai prodotti con staking e strategie con leva finanziaria a quelli legati ai futures e ai fondi indicizzati multi-asset.

Recente lancio ETF Hyperliquid suscita reazioni contrastanti

Tuttavia, l'accoglienza riservata all'ultimo ETF spot sulle altcoin è stata tiepida rispetto a quelli precedenti: l'ETF Hyperliquid emesso da 21Shares ha attirato solo 1,2 milioni di dollari di afflussi netti giovedì, il giorno del suo lancio.

Al contrario, il Bitwise Solana Staking ETF (BSOL) ha attirato 69,5 milioni di dollari nel giorno di apertura a ottobre, mentre il Canary XRP ETF (XRPC) ha raccolto 245 milioni di dollari poche settimane dopo, al suo debutto a novembre.

La maggior parte degli afflussi netti per gli ETF sulle criptovalute è rimasta nei prodotti Bitcoin (BTC) ed Ether (ETH), che hanno accumulato 58,4 miliardi di dollari e 11,8 miliardi di dollari dal loro lancio nel 2024.

Gli ETF su Solana con sede negli Stati Uniti hanno recentemente superato la soglia del miliardo di dollari, attestandosi attualmente a 1,11 miliardi di dollari.