HIVE Digital Technologies progetta infrastruttura IA da 320 MW in Canada

HIVE Digital Technologies ha dichiarato che la sua controllata BUZZ HPC intende sviluppare un polo di data center per l'intelligenza artificiale da 320 megawatt nei pressi di Toronto, in grado di supportare oltre 100.000 GPU una volta completato.

L'azienda ha dichiarato che il progetto dovrebbe costare circa 3,5 miliardi di dollari canadesi, con un'implementazione prevista nella seconda metà del 2027. HIVE ha affermato che BUZZ ha acquisito circa 25 acri di terreno collegati a un'allocazione di energia da 320 MW nel corridoio tecnologico Toronto-Waterloo.

HIVE gestisce attualmente circa 5.500 GPU per l'elaborazione AI e ha dichiarato che la sua più ampia pipeline infrastrutturale potrebbe supportare circa 130.000 GPU.

L'azienda dispone già di oltre 850 MW di capacità energetica globale tra data center operativi e progetti di sviluppo, inclusi siti in Canada, Svezia e Paraguay. Le operazioni esistenti includono sia il mining di Bitcoin (BTC) che un'infrastruttura di calcolo incentrata sull'IA.

L'impianto previsto utilizzerebbe la rete elettrica dell'Ontario e sistemi di raffreddamento a circuito chiuso progettati per ridurre il consumo idrico. HIVE ha dichiarato che il progetto potrebbe creare più di 800 posti di lavoro nel settore edile e ulteriori ruoli tecnici permanenti.

Lunedì le azioni di HIVE hanno registrato un rialzo di oltre il 27%, portando i guadagni da inizio anno a circa il 33%, secondo i dati di Yahoo Finance.

Fonte: Yahoo Finance

Miner di Bitcoin segnalano calo degli utili nel primo trimestre

Diverse società di mining di Bitcoin quotate in borsa hanno registrato forti perdite trimestrali nelle ultime settimane, poiché il calo dei prezzi del Bitcoin e la situazione economica del mining post-halving hanno pesato sulla redditività.

CleanSpark ha registrato una perdita di 378 milioni di dollari nel primo trimestre, mentre MARA Holdings ha riportato una perdita netta di circa 1,3 miliardi di dollari per lo stesso periodo. Tuttavia, alcune società di mining segnalano un contributo crescente derivante dalle attività legate all'intelligenza artificiale e al calcolo ad alte prestazioni (HPC).

TeraWulf, che ha registrato una perdita netta di 427 milioni di dollari nel primo trimestre del 2026 a causa del calo del 50% su base annua dei ricavi derivanti dal mining di Bitcoin, ha visto i ricavi derivanti dal leasing HPC aumentare del 117% rispetto al trimestre precedente, raggiungendo i 21 milioni di dollari e rappresentando circa il 60% dei ricavi trimestrali totali.

Nonostante gli utili più deboli, le azioni delle principali società di mining quotate in borsa hanno continuato a salire quest'anno. I dati di BitcoinMiningStock.io mostrano che la maggior parte delle prime 10 società di mining quotate in borsa per capitalizzazione di mercato ha registrato un aumento a doppia cifra da inizio anno, con le azioni di Hut 8 in rialzo di oltre il 112%, mentre Riot Platforms, TeraWulf e Core Scientific hanno guadagnato ciascuna più del 60%.

10 migliori azioni nel settore del mining di Bitcoin. Fonte: Bitcoinminingstocks.io