Boyaa Interactive International, società di giochi Web3 con sede a Hong Kong, ha dichiarato di voler ottenere l’approvazione degli azionisti per ampliare la propria riserva di criptovalute, con l’intenzione di effettuare acquisti per un valore massimo di 70 milioni di dollari nel corso del prossimo anno.

In una dichiarazione rilasciata domenica, la società quotata alla Borsa di Hong Kong ha affermato di voler utilizzare le proprie “riserve di liquidità inattive durante le fasi di debolezza del mercato crypto” per aumentare le posizioni esistenti e sostenere la ricerca e lo sviluppo dell’attività di giochi Web3 di Boyaa.

Se approvata dagli azionisti, Boyaa ha dichiarato che investirà in token crypto con “buona liquidità di mercato, ampio valore di mercato, forte riconoscimento sul mercato e valore di detenzione a lungo termine”

I 70 milioni di dollari andrebbero ad aggiungersi alla tesoreria di Boyaa, pari a quasi 285 milioni di dollari, che include 4.091 Bitcoin (BTC) del valore di 280 milioni di dollari e 302 Ether (ETH) del valore di 621.200 dollari.

Il piano di espansione di Boyaa arriva mentre il settore crypto continua a fare i conti con un calo di mercato del 45% da ottobre e crescenti dubbi sulla sostenibilità delle strategie di tesoreria in criptovalute.

Negli ultimi mesi, poche società di tesoreria crypto al di fuori di Strategy e Bitmine Immersion Technologies hanno acquistato criptovalute su base settimanale, mentre diversi miner di Bitcoin hanno ceduto parte delle proprie riserve.

Boyaa figura tra le prime 25 società che detengono riserve Bitcoin

Boyaa, che tra agosto e novembre ha effettuato acquisti di Bitcoin per un valore di 80,5 milioni di dollari, è attualmente al 23° posto nella classifica delle aziende con le maggiori riserve Bitcoin e al terzo posto nella regione Asia-Pacifico, dietro solo alla giapponese Metaplanet e alla cinese Next Technology Holding.

Le 25 maggiori riserve aziendali di Bitcoin. Fonte: BitcoinTreasuries.NET

Alla fine del 2023 Boyaa ha diversificato la propria attività passando dai giochi di carte e da tavolo online ai giochi Web3, sviluppando titoli e infrastrutture basati su blockchain, e nel gennaio 2024 ha effettuato il suo primo acquisto di Bitcoin per sostenere tale transizione.

Tra i suoi servizi figura una versione Web3 della piattaforma di poker online Texas Hold’em che ha creato nei primi anni 2000, con premi in Bitcoin e crypto.