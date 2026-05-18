L'Intercontinental Exchange (ICE) e il Chicago Mercantile Exchange (CME), le due principali borse per le materie prime legate al settore energetico, stanno esercitando pressioni sulle autorità di regolamentazione statunitensi affinché frenino l'espansione dell'exchange decentralizzato Hyperliquid nei mercati delle materie prime.

I dirigenti di entrambe le società sostengono che i derivati on-chain legati all'energia di Hyperliquid comportino rischi di insider trading e manipolazione dei prezzi, secondo quanto riportato da Bloomberg, che ha citato fonti anonime a conoscenza dei colloqui in corso con le autorità di regolamentazione statunitensi.

ICE e CME hanno citato la natura “anonima” e “non regolamentata” di Hyperliquid come uno dei principali rischi per i mercati energetici critici, come quelli del petrolio e del gas, che potrebbero essere utilizzati da attori statali per aggirare le sanzioni, aggiunge il rapporto.

Volume giornaliero degli scambi sui mercati dei futures perpetui HIP-3. Fonte: DeFiLlama

Hyperliquid ha lanciato HIP-3, noto anche come “Builder-Deployed Perpetuals”, nel gennaio 2025; tale soluzione consente a chiunque metta in staking 500.000 token HYPE, la criptovaluta nativa della piattaforma, di creare mercati di futures perpetui per qualsiasi classe di asset negoziata elettronicamente.

L'implementazione di HIP-3 rappresenta una tendenza più ampia dei mercati finanziari tradizionali che si stanno spostando sulla blockchain, poiché il confine tra l'infrastruttura basata su blockchain e l'architettura di mercato tradizionale continua a sfumare.

Token di Hyperliquid alle stelle in seguito al lancio di HIP-3

Il prezzo di HYPE è balzato di oltre il 58% nei tre giorni successivi al lancio di HIP-3. Il token è passato da un minimo di circa 20 dollari a oltre 38 dollari e, al momento della pubblicazione, viene scambiato a circa 44 dollari.

A marzo, l'analista di mercato e investitore in criptovalute Arthur Hayes aveva previsto che HYPE avrebbe potuto raggiungere i 150 dollari per token entro agosto, trainato dalla domanda di strumenti derivati on-chain legati alle materie prime.

Andamento del prezzo del token HYPE. Fonte: CoinMarketCap

«Hyperliquid, il principale DEX perpetuo, è il progetto che genera il maggior fatturato tra quelli che non sono stablecoin», ha affermato.

L'exchange destina inoltre il 97% dei ricavi derivanti dalle commissioni di trading al riacquisto di token HYPE, il che, secondo Hayes, stimola la domanda e fa aumentare il prezzo del token nel tempo.

“Se il mercato ritiene che HYPE possa continuare a sottrarre volumi agli exchange centralizzati e aggiungere nuove funzionalità per accelerare la crescita dei ricavi, allora HYPE può registrare un rialzo in termini assoluti”, ha aggiunto.

L'open interest per i mercati HIP-3 ha continuato a crescere sin dal loro lancio, salendo a oltre 2,5 miliardi di dollari a maggio, secondo i dati di DeFiLlama.