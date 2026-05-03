L'Autorità israeliana per i mercati finanziari, le assicurazioni e il risparmio ha dato il via libera al lancio di una stablecoin ancorata allo shekel da parte della piattaforma di scambio virtuale Bits of Gold.

In un comunicato diffuso lunedì, l'autorità di regolamentazione israeliana ha dichiarato di aver concesso l'approvazione alla stablecoin BILS dopo un programma pilota di due anni condotto sulla blockchain di Solana.

Secondo l’annuncio, le riserve della stablecoin saranno detenute in Israele in «conti dedicati e separati». Il progetto rientrava in un’iniziativa più ampia dell’Autorità fiscale israeliana e del Ministero delle Finanze del Paese volta a regolamentare il settore delle criptovalute, anche consentendo determinate attività relative alle stablecoin.

“BILS crea un ponte diretto tra lo shekel israeliano e l'economia globale delle risorse digitali, consentendo pagamenti in tempo reale, trading on-chain e applicazioni finanziarie programmabili basate su una valuta locale regolamentata”, ha affermato Youval Rouach, fondatore e CEO di Bits of Gold.

A partire da lunedì, la capitalizzazione di mercato globale delle stablecoin era superiore a 320 miliardi di dollari, dominata da stablecoin ancorate al dollaro statunitense come l'USDt di Tether (USDT).

Il lancio di BILS, una delle prime monete ancorate allo shekel israeliano, è avvenuto mentre la valuta fiat era al massimo degli ultimi 30 anni rispetto al dollaro statunitense, con un cambio di 1 BILS a 0,34 USD al momento della pubblicazione.

Rendimento stablecoin sotto esame in USA nel dibattito su struttura mercato

Negli Stati Uniti, i legislatori continuano a discutere le disposizioni contenute in un disegno di legge sulla struttura del mercato delle risorse digitali, che riguardano il rendimento delle stablecoin, i titoli azionari tokenizzati e le questioni etiche legate ai potenziali conflitti di interesse del presidente degli Stati Uniti Donald Trump con il settore. Il disegno di legge, di fatto bloccato al Senato degli Stati Uniti dal luglio 2025, richiede una revisione da parte della commissione bancaria della Camera prima di poter essere sottoposto a votazione.