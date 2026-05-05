Block presenta proof-of-reserve di Bitcoin per garantire trasparenza

La società di pagamenti online Block ha lanciato la funzione di verifica delle riserve per la propria tesoreria aziendale in Bitcoin e per due dei suoi prodotti di punta, Cash App e Square, aggiungendosi a un numero crescente di aziende del settore delle criptovalute che dimostrano le proprie disponibilità su blockchain.

“Le persone non dovrebbero essere costrette a fidarsi che i loro bitcoin siano lì, dovrebbero poterlo verificare”, ha affermato l'azienda guidata da Jack Dorsey in un post su X dopo aver annunciato lunedì a Las Vegas la funzione di prova delle riserve e altre nuove offerte.

Block ha dichiarato che chiunque può “confermare in modo indipendente le disponibilità di Block” attraverso le firme on-chain. “Le riserve sono attivamente controllate, non solo osservate storicamente”, ha aggiunto.

La verifica delle riserve mira a confermare la presenza degli 8.883 Bitcoin, per un valore di 681,4 milioni di dollari, riportati nel bilancio di Block — la 14ª maggiore posizione in Bitcoin tra le tesorerie aziendali.

La prova delle riserve è stata adottata su più ampia scala dopo il crollo di FTX nel novembre 2022 come misura di trasparenza per garantire ai clienti che le partecipazioni fossero pienamente garantite, sicure e non a rischio di uso improprio.

Binance, Kraken, OKX, Bitfinex e Bitget sono tra le più grandi piattaforme di trading di criptovalute che hanno adottato la divulgazione della prova delle riserve.

Saylor, di Strategy, una volta ha affermato che la proof-of-reserve è una “cattiva idea”

Strategy, il più grande detentore aziendale di Bitcoin al mondo, non ha pubblicato alcuna prova delle proprie riserve.

Nel maggio 2025, il presidente esecutivo di Strategy, Michael Saylor, ha segnalato la prova delle riserve come un rischio per la sicurezza quando gli è stato chiesto perché la sua azienda non adotti tale misura, sostenendo che essa espone informazioni sensibili.

“In realtà indebolisce la sicurezza dell’emittente, dei custodi, delle borse e degli investitori”, ha affermato Saylor all’epoca. “Non è una buona idea. È una cattiva idea.”

Visualizzazione della proof-of-reserve di Bitcoin per la tesoreria Bitcoin di Block, Cash App e Square. Fonte: Block

Block ha inoltre lanciato un hardware wallet Bitkey dotato di touchscreen per la verifica delle transazioni, introducendo al contempo una funzione su Cash App che consente ad alcuni utenti di convertire automaticamente i pagamenti in Bitcoin.

Block offre inoltre un rimborso del 5% in Bitcoin presso i commercianti Square e ha quintuplicato i limiti di prelievo dei clienti a 10.000 dollari al giorno e 25.000 dollari a settimana.

Dorsey è uno dei maggiori sostenitori che cercano di portare i pagamenti in Bitcoin nel mainstream.

In precedenza aveva affermato che i pagamenti in Bitcoin devono vedere un'ampia adozione per sostenere la visione originale di Satoshi Nakamoto di Bitcoin come sistema di contante elettronico peer-to-peer.