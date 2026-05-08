La banca di Wall Street JPMorgan e il colosso delle carte di credito Mastercard hanno annunciato di aver completato il primo rimborso transfrontaliero e interbancario di un fondo Treasury statunitense tokenizzato, avvalendosi dell'XRP Ledger di Ripple e dei canali di regolamento interbancario.

La transazione pilota ha coinvolto Ondo Finance, piattaforma di tokenizzazione su blockchain, che ha riscattato per conto di Ripple il fondo Ondo Short-Term US Government Treasuries (OUSG) sull’XRP Ledger. Successivamente, il Multi-Token Network di Mastercard ha instradato le istruzioni di regolamento verso Kinexys, la piattaforma blockchain di JPMorgan, per trasferire dollari statunitensi sul conto bancario di Ripple a Singapore.

“Per la prima volta, una blockchain pubblica e un’infrastruttura bancaria globale hanno regolato insieme, in tempo reale, una transazione transfrontaliera relativa a un fondo tokenizzato”, ha dichiarato mercoledì Ondo Finance.

Fonte: Ben Grossman

Il progetto pilota riflette la crescente collaborazione tra le società crypto e le istituzioni della finanza tradizionale (TradFi) che mirano a creare sistemi di pagamento e regolamento globali più rapidi e a basso costo, operativi al di fuori dei tradizionali orari bancari.

Il pilota che coinvolge OUSG si basa su un precedente test a cui JPMorgan e Ondo Finance avevano partecipato nel maggio 2025, quando un fondo tokenizzato basato su Treasury statunitensi era stato trasferito tra una blockchain pubblica e una permissioned.

La tokenizzazione dei real-world asset ha suscitato un interesse crescente da parte dei leader di Wall Street, che immaginano di tokenizzare qualsiasi cosa, dalle azioni e obbligazioni ai fondi del mercato monetario e agli immobili.

Secondo i dati di RWA.xyz, attualmente sono tokenizzati on-chain più di 31,1 miliardi di dollari in asset reali, escluse le stablecoin. Il Boston Consulting Group ha stimato nel 2022 che il mercato della tokenizzazione potrebbe salire a 16.000 miliardi di dollari entro il 2030, mentre McKinsey & Co. ha affermato che potrebbe raggiungere una cifra più conservativa di 2.000 miliardi di dollari nello stesso arco di tempo.

Intercontinental Exchange, la società madre del New York Stock Exchange, ha annunciato a gennaio che avrebbe lanciato una piattaforma di tokenizzazione per il trading 24/7 e il regolamento istantaneo di azioni ed exchange-traded fund tramite un sistema blockchain di post-trade, segnando uno dei maggiori sviluppi nel settore della tokenizzazione fino ad oggi.

La tokenizzazione necessita di una regolamentazione prima di poter essere adottata su larga scala

Nonostante questi sviluppi, il Fondo monetario internazionale ha segnalato diverse criticità in un report pubblicato ad aprile, tra cui il fatto che la tokenizzazione sposta il rischio dal sistema bancario ai registri condivisi e al codice degli smart contract, rendendo più difficile intervenire durante “eventi di stress”.

Il FMI ha aggiunto che, in assenza di chiarezza giuridica sui registri di proprietà e sulla definitività del regolamento, i mercati tokenizzati rischiano di diventare “frammentati e marginali”

L'investitore di Shark Tank Kevin O'Leary ha espresso queste preoccupazioni mercoledì al Consensus Miami 2026, affermando che capitali significativi non saranno tokenizzati fino a quando negli Stati Uniti non sarà approvata una legislazione sulla struttura del mercato crypto conforme alle norme della Securities and Exchange Commission.

“Quando ciò accadrà, cambierà tutto”, ha dichiarato O'Leary alla conferenza.