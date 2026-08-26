Fonte: SEC
Kalshi ha annunciato un round di finanziamento Series F da 1 miliardo di dollari all’inizio di maggio, con una valutazione di 22 miliardi di dollari.
Il Form D non indica se l’offerta riportata sia la Series F. Cointelegraph ha contattato Kalshi per chiedere chiarimenti, ma al momento della pubblicazione non aveva ancora ricevuto risposta.
Il deposito arriva mentre Kalshi affronta contestazioni legali da parte di alcuni stati degli Stati Uniti in merito alle sue offerte. A metà agosto, un giudice dello stato di Washington ha ordinato alla piattaforma di smettere di offrire un’ampia gamma di contratti su eventi nello stato, respingendo l’argomentazione di Kalshi secondo cui la legge federale prevale sulle leggi statali sul gioco d’azzardo.
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