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Scritto da Helen PartzAutoreRecensito da Yohan YuRedattore

L’offerta azionaria da 1,5 miliardi di dollari di Kalshi è stata venduta per tre quarti, a 1,12 miliardi di dollari

Ultime notiziePubblicato26 ago 2026

Il Form D elenca 71 investitori e afferma che Kalshi si sta avvalendo di un’esenzione che consente alcune offerte private senza registrazione presso la SEC.

L’operatore di mercati predittivi Kalshi ha reso noto che sono stati venduti 1,12 miliardi di dollari nell’ambito di un’offerta azionaria da 1,5 miliardi di dollari iniziata ad aprile, secondo un deposito presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti.

Il Form D, depositato martedì, elenca 71 investitori e indica il 3 aprile come data della prima vendita. Restano circa 380 milioni di dollari da vendere nell’ambito dell’offerta.

Il deposito identifica i titoli come azioni e afferma che Kalshi si sta avvalendo della Rule 506(b) del Regulation D, un’esenzione che consente alle aziende di vendere titoli senza registrarli presso la SEC, a determinate condizioni.

Fonte: SEC

Kalshi ha annunciato un round di finanziamento Series F da 1 miliardo di dollari all’inizio di maggio, con una valutazione di 22 miliardi di dollari.

Il Form D non indica se l’offerta riportata sia la Series F. Cointelegraph ha contattato Kalshi per chiedere chiarimenti, ma al momento della pubblicazione non aveva ancora ricevuto risposta.

Il deposito arriva mentre Kalshi affronta contestazioni legali da parte di alcuni stati degli Stati Uniti in merito alle sue offerte. A metà agosto, un giudice dello stato di Washington ha ordinato alla piattaforma di smettere di offrire un’ampia gamma di contratti su eventi nello stato, respingendo l’argomentazione di Kalshi secondo cui la legge federale prevale sulle leggi statali sul gioco d’azzardo.

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