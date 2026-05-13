Il prediction marketplace Kalshi ha raggiunto una valutazione di 22 miliardi di dollari dopo aver chiuso un round di finanziamento Series F da 1 miliardo di dollari, evidenziando il crescente appetito dei venture capital per i prediction market in un contesto di forte aumento dell’adozione retail.

La nuova valutazione raddoppia il valore di Kalshi rispetto a soli cinque mesi fa. Il round è stato guidato da Coatue Management, con la partecipazione di Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, Morgan Stanley e Ark Invest.

Il finanziamento arriva mentre gli investitori considerano sempre più i prediction market come uno dei segmenti in più rapida crescita della finanza digitale. L’unità crypto di Andreessen Horowitz, a16z crypto, ha recentemente raccolto 2,2 miliardi di dollari per il suo ultimo fondo e ha indicato i prediction market come un importante tema d’investimento.

Kalshi si è affermata come una delle piattaforme dominanti del settore. Un portavoce della società ha dichiarato a Bloomberg che il Revenue Run Rate annualizzato di Kalshi ha superato 1,5 miliardi di dollari.

A differenza della rivale Polymarket, che opera su un’infrastruttura blockchain decentralizzata, Kalshi gestisce un marketplace centralizzato e regolamentato a livello federale, che consente agli utenti di negoziare sugli esiti di eventi del mondo reale, tra cui elezioni, pubblicazioni di dati economici e sport.

Insieme, Kalshi e Polymarket hanno rappresentato la maggior parte degli oltre 25 miliardi di dollari in volume di trading sui prediction market registrati il mese scorso.

Volumi dei prediction market per piattaforma. Fonte: Bitget Wallet

Kalshi ha inoltre ampliato le proprie ambizioni nel settore crypto. L'azienda ha recentemente nominato John Wang responsabile della divisione crypto, il quale ha dichiarato a Forbes: “Vorremmo che i prediction market di Kalshi fossero presenti in tutte le principali app crypto”.

L'attenzione dei regolatori si intensifica con l'espansione dei prediction market

L’ultima ondata di sostegno da parte dei venture capital arriva mentre gli analisti di Wall Street sostengono che i prediction market si stiano evolvendo oltre la speculazione retail, trasformandosi in strumenti finanziari istituzionali.

In una recente nota di ricerca, Bernstein ha affermato che i prediction market stanno entrando in una “era istituzionale”, trainati dalla domanda di block trade su misura e contratti evento personalizzati, che consentono alle aziende di coprirsi da specifici rischi macroeconomici e geopolitici.

Allo stesso tempo, il settore sta affrontando un crescente scrutinio legale e politico negli Stati Uniti.

Secondo NPR, Kalshi è coinvolta in almeno 19 cause federali sulla questione se i suoi contratti evento violino le leggi statali sul gioco d’azzardo.

Stati tra cui Massachusetts, New Jersey, Arizona, Nevada, Illinois e Connecticut hanno contestato le attività di Kalshi, sostenendo che alcuni dei suoi contratti sportivi e basati su eventi equivalgano a gioco d’azzardo non autorizzato.

La pressione politica si è intensificata anche a Washington. Legislatori democratici hanno chiesto una supervisione più rigorosa dei prediction market dopo le preoccupazioni per “operazioni sospette” legate a eventi geopolitici.

Fonte: Stephanie Cutter

In risposta, Kalshi ha ampliato il proprio team dedicato alle policy e alla regolamentazione. La società ha recentemente assunto l’ex collaboratrice dell’amministrazione Obama Stephanie Cutter come consulente per le policy, una mossa ampiamente interpretata come un tentativo di rafforzare i rapporti con Washington e gestire il crescente scrutinio sui prediction market.