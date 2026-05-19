Il crypto exchange Kraken avrebbe licenziato parte del proprio personale nell’ambito di una misura di contenimento dei costi, una mossa che potrebbe rinviare al prossimo anno la sua prevista Initial Public Offering negli Stati Uniti.

La società, il cui nome legale è Payward, ha licenziato circa 150 dipendenti grazie alle efficienze generate dall’impiego dell’intelligenza artificiale in tutta l’azienda, ha riportato Bloomberg venerdì, citando una persona a conoscenza della questione.

La fonte ha affermato che l’AI viene utilizzata in modo più esteso all’interno di Kraken, ma che al momento la società non prevede ulteriori tagli al personale.

Le società del settore crypto hanno tagliato oltre 5.000 posti di lavoro dall’inizio dell’anno, con molte di esse che hanno citato le maggiori efficienze derivanti dall’AI come motivo dei licenziamenti. Block Inc. ha effettuato il più grande round di licenziamenti da parte di una società crypto finora nel 2026, tagliando 4.000 dipendenti, pari a circa metà della sua forza lavoro, a febbraio, in una riduzione del personale guidata dall’AI.

Il calo delle crypto dalla fine dello scorso anno ha inoltre pesato sui bilanci delle società crypto quotate, molte delle quali hanno riportato perdite nei risultati del primo trimestre.

Secondo quanto riportato, i tagli di Kraken avrebbero rinviato il piano della società di quotarsi in Borsa quest’anno, con l’azienda che ora punta a un debutto negli Stati Uniti nel 2027.

Cointelegraph ha contattato Kraken, ma non ha ricevuto una risposta immediata.

I piani di Kraken per la quotazione in Borsa sono stati altalenanti negli ultimi mesi. A novembre, la società ha depositato in via riservata la documentazione presso le autorità di regolamentazione statunitensi per quotarsi, prima di sospendere la propria IPO a marzo a causa del calo del mercato crypto.

Il co-CEO di Kraken, Arjun Sethi, ha ribadito il mese scorso l’avvenuto deposito riservato per l’IPO di Kraken quando, durante una conferenza, gli è stato chiesto se vi fossero piani per portare presto la società in Borsa, ma non ha fornito una tempistica.

Fonte: Semafor

I licenziamenti di Kraken arrivano nella stessa settimana in cui la società di dati crypto Dune ha dichiarato di aver tagliato il 25% della propria forza lavoro, citando la necessità di ristrutturare il business e concentrarsi sui prodotti principali.

Coinbase ha tagliato 700 dipendenti, pari a circa il 14% della propria forza lavoro, all’inizio di questo mese, il 5 maggio, citando un aumento dell’utilizzo dell’AI.

Anche i crypto exchange rivali Gemini e Crypto.com hanno licenziato rispettivamente 200 e circa 180 dipendenti all’inizio di quest’anno, citando entrambi il crescente utilizzo dell’AI.