Payward, la società madre dell'exchange di criptovalute Kraken, ha annunciato di aver presentato una richiesta all'Ufficio del Controllore della Valuta (OCC) degli Stati Uniti per ottenere una licenza di società fiduciaria nazionale, seguendo l'esempio di altre aziende del settore delle risorse digitali.

In un comunicato diffuso venerdì, Payward ha dichiarato che la richiesta all'OCC, se approvata, porterebbe alla costituzione della Payward National Trust Company, consentendole di “fornire servizi di custodia fiduciaria e altri servizi principalmente per le risorse digitali”. La richiesta renderebbe la società madre di Kraken una delle poche aziende del settore delle criptovalute ad avvicinarsi al settore bancario, sulla scia delle approvazioni dell'OCC per Coinbase e altre.

“Una società fiduciaria nazionale fornisce la certezza richiesta dalle istituzioni e crea l’infrastruttura per costruire la prossima generazione di servizi di custodia”, ha affermato il co-CEO di Kraken, Arjun Sethi. “Non si tratta di essere i primi; si tratta di creare il quadro giusto affinché i mercati possano crescere con chiarezza, interoperabilità e una visione a lungo termine di ciò che i clienti richiederanno man mano che questi sistemi maturano.”

L'OCC, guidata da Jonathan Gould, candidato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha approvato a dicembre richieste di licenza simili per Ripple Labs, BitGo, Circle, Fidelity Digital Assets e Paxos. L'agenzia è stata oggetto di critiche per tali approvazioni, poiché sta valutando una richiesta da parte di World Liberty Financial, la società di criptovalute co-fondata da Trump e dai suoi figli.

Secondo Payward, la richiesta all'OCC si baserebbe sul suo Special Purpose Depository Institution (SPDI) istituito nel Wyoming tramite Kraken Financial. La società detiene inoltre un conto principale presso la Federal Reserve, che le consente l'accesso al sistema dei servizi di pagamento statunitense.

Kraken continua a puntare al quotazione in borsa dopo presentazione di richiesta riservata

Sebbene la società madre dell'exchange di criptovalute abbia concluso accordi di acquisizione con Bitnominal e annunciato un accordo per l'acquisto di Reap, Kraken potrebbe comunque avere in programma un'offerta pubblica iniziale (IPO) negli Stati Uniti. Sethi ha dichiarato a maggio che la società era «pronta all'80% circa» per quotarsi in borsa entro il 2027, mentre l'exchange annunciava una partnership con MoneyGram.