La società madre di KuCoin pagherà una multa di 500.000 $ per risolvere una causa intentata dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) statunitense, che la accusava di aver gestito un exchange di materie prime offshore non registrato.

In un annuncio pubblicato lunedì, la CFTC ha dichiarato che la Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York ha emesso un'ordinanza consensuale nei confronti della società madre di KuCoin, Peken Global Limited, che risolverà tutte le richieste della CFTC.

Peken Global Limited ha accettato l'accordo senza ammettere né negare le accuse della CFTC. Ha inoltre evitato di dover restituire i profitti ottenuti nel periodo oggetto dell'accusa — da luglio 2019 a circa giugno 2023 — poiché la CFTC ha citato la collaborazione volontaria della società con le indagini.

Il regolatore delle materie prime ha affermato che la sanzione di 500.000 $ imposta dal tribunale tiene conto del fatto che KuCoin si era già dichiarata colpevole e aveva accettato di pagare una multa di 300 milioni di dollari nel gennaio 2025, nell'ambito di un caso parallelo del Dipartimento di Giustizia (DOJ) che accusava la società di aver gestito un’attività di trasferimento di denaro senza licenza.

KuCoin limitata nell’offrire accesso agli utenti statunitensi

Nel marzo 2024, la CFTC ha rilasciato una dichiarazione relativa alla causa intentata contro KuCoin, nella quale precisava che l'agenzia intendeva richiedere sanzioni severe, quali il divieto permanente di negoziazione nei confronti di Peken Global Limited, nonché di Mek Global Limited, PhoenixFin PTE Ltd. e Flashdot Limited — le altre tre società coinvolte nella gestione di KuCoin.

La CFTC sosteneva che KuCoin gestisse procedure “fittizie” di know-your-customer e non adottasse misure sufficienti per impedire ai clienti statunitensi di utilizzare la piattaforma, accusandola inoltre di non essersi registrata come futures commission merchant o foreign board of trade.

In base all'ultimo accordo, a Peken Global è vietato consentire ai residenti negli Stati Uniti di effettuare operazioni su KuCoin a meno che non si registri presso la CFTC come foreign board of trade.

Cointelegraph ha contattato KuCoin per un commento.