Il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti ha proposto una modifica normativa volta ad ampliare le opzioni di investimento nei piani pensionistici 401(k), incluse le criptovalute, avvicinando il Paese di un passo all’attuazione del decreto presidenziale emanato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump lo scorso agosto.

Un avviso relativo alla proposta del Dipartimento del Lavoro, intitolato “Obblighi fiduciari nella selezione di alternative di investimento designate”, è apparso lunedì sul Federal Register, con una versione del documento pubblicata in anteprima che descrive in dettaglio i fattori che i gestori pensionistici dovrebbero prendere in considerazione quando incorporano le criptovalute e altri investimenti alternativi nei portafogli dei clienti.

La bozza definisce le risorse digitali come “una nuova forma di investimento che include un'ampia varietà di risorse che possono essere archiviate e trasmesse digitalmente, comprese le criptovalute come il bitcoin e altri token”.

La proposta potrebbe sbloccare trilioni di dollari di capitale pensionistico per il settore delle risorse digitali, legittimandolo ulteriormente come veicolo di investimento mainstream ed espandendo al contempo la partecipazione istituzionale in questa classe di attività.

Il Segretario del Lavoro Lori Chavez-DeRemer ha affermato che “la norma proposta mostrerà come i piani possano prendere in considerazione prodotti che riflettono meglio il panorama degli investimenti così come si presenta oggi”.

“Questa maggiore diversità stimolerà l’innovazione e si tradurrà in un grande vantaggio per i lavoratori americani, i pensionati e le loro famiglie.”

Questo passo avvicina gli Stati Uniti all’attuazione di un ordine esecutivo emanato da Trump ad agosto, che incarica il Dipartimento del Lavoro, la Securities and Exchange Commission e il Dipartimento del Tesoro di ampliare le opzioni di investimento nei piani 401(k) e di rivedere le normative in materia.

Il presidente della SEC Paul Atkins ha aggiunto lunedì che ampliare l’accesso degli investitori americani a investimenti ben diversificati e a lungo termine, in grado di sfruttare l’innovazione e la crescita economica, rappresenta una «priorità fondamentale per un’efficace pianificazione pensionistica».

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Morgan Stanley, una banca d'investimento che quest'anno ha intrapreso una strategia aggressiva nel settore delle criptovalute, ha comunicato in ottobre ai suoi 16.000 consulenti finanziari — che gestiscono complessivamente 6,2 trilioni di dollari di patrimonio dei clienti — che possono consigliare investimenti in criptovalute ai propri clienti.

Nello stesso mese, Morgan Stanley ha raccomandato agli investitori un'allocazione compresa tra il 2% e il 4% nei portafogli di criptovalute.

BlackRock, il più grande gestore patrimoniale, raccomanda un'allocazione in criptovalute più modesta, compresa tra l'1% e il 2%, per portafogli più diversificati.