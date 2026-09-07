Gli attori hanno detto a Blockstream che avrebbero restituito la maggior parte dei 4.000 BTC dopo l’applicazione della patch alla vulnerabilità di Elements sull’intera rete.

La sidechain Liquid di Bitcoin ha sospeso le operazioni dopo che alcuni attori, che sostengono di essere hacker white hat, hanno ritirato circa 4.000 Bitcoin, per un valore di 320 milioni di dollari, dal wallet della federazione.

Domenica, Liquid ha dichiarato che i nodi bridge erano stati disabilitati, impedendo nuove transazioni, mentre gli exchange avevano sospeso o si preparavano a sospendere i depositi e i prelievi di L-BTC.

Blockstream, il fornitore tecnologico di Liquid, ha iniziato a contattare gli attori attraverso messaggi on-chain firmati. Messaggi successivi mostrano che gli attori hanno detto a Blockstream di applicare una patch alla vulnerabilità e assicurarsi che ogni nodo fosse aggiornato prima di restituire la maggior parte dei Bitcoin.

Hanno inoltre inviato a Blockstream dettagli tecnici crittografati, secondo Alex Thorn, responsabile della ricerca di Galaxy Digital. Al momento della stesura, i fondi non erano stati restituiti.

SideSwap ha dichiarato che il prelievo era passato attraverso il suo servizio peg-out come ordine di un cliente utilizzando la sua Peg-out Authorization Key (PAK), ma che la chiave non era stata compromessa. Ha affermato che gli L-BTC utilizzati nella transazione provenivano da un bug in Elements, il software open source alla base di Liquid, e non dai sistemi di SideSwap.

Cointelegraph ha contattato Liquid Network e Blockstream per un commento.

I Bitcoin ritirati rappresentavano circa il 95% del saldo di circa 4.200 BTC del wallet prima dell’incidente. Liquid ha dichiarato che gli altri asset emessi sulla rete, tra cui USDT, DePix e asset del mondo reale, non erano interessati. La sidechain è rimasta sospesa mentre i membri della federazione lavoravano per risolvere la vulnerabilità.

La storia è in aggiornamento e ulteriori informazioni verranno aggiunte non appena saranno disponibili.

Correlato: I «white hat» prelevano 4.000 BTC da Liquid, gli ETF registrano i migliori afflussi del 2026: Hodler’s Digest