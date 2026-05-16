Il mercato globale multi-asset LMAX Group ha lanciato Kiosk, un portale in hosting che consente ai clienti istituzionali di depositare asset digitali su LMAX Custody e di utilizzarli come garanzia per operare sui mercati FX, dei metalli, dei derivati e delle criptovalute.

Il prodotto permette ai clienti di utilizzare gli asset digitali come garanzia per operazioni spot sul mercato valutario, sui metalli preziosi, sui contratti per differenza (CFD), sui futures perpetui e sugli asset digitali, ha dichiarato martedì la società.

Secondo LMAX, Kiosk include strumenti per depositi, prelievi, gestione delle credenziali API, WalletConnect, controlli di sicurezza e gestione della tesoreria.

Il lancio fa parte di una più ampia iniziativa di LMAX volta a collegare i mercati tradizionali e quelli digitali, consentendo alle partecipazioni in criptovalute di supportare l’attività di trading su più classi di asset.

“Le garanzie iper-efficienti saranno il fondamento dei mercati dei capitali moderni e convergenti”, ha affermato David Mercer, CEO di LMAX Group, aggiungendo che la nuova piattaforma offre alle istituzioni un modo conforme per “integrare le risorse digitali nella loro infrastruttura di trading principale”.

La nuova piattaforma fa parte di una tendenza più ampia volta a creare un maggior numero di attività di garanzia on-chain, sulla scia di iniziative simili da parte di istituzioni quali la Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC) e Franklin Templeton.

Piattaforma di criptovalute LMAX Digital. Fonte: Lmaxdigital.com

Istituzioni sperimentano l'uso di garanzie su blockchain

Alcune delle più grandi istituzioni finanziarie stanno sperimentando titoli tokenizzati e attività di garanzia su blockchain.

All'inizio di febbraio, la società di gestione degli investimenti Franklin Templeton ha annunciato il lancio di un programma di garanzie istituzionali con l'exchange di criptovalute Binance, che consente ai clienti di utilizzare quote di fondi del mercato monetario (MMF) tokenizzate come garanzia per l'attività di trading, mentre le attività sottostanti rimangono in custodia regolamentata, secondo quanto riportato da Cointelegraph.

Franklin Templeton ha affermato che il modello è stato progettato per consentire alle istituzioni di ottenere un rendimento sulle partecipazioni in fondi del mercato monetario regolamentati, utilizzando al contempo le stesse attività per supportare il trading di asset digitali, senza rinunciare alla custodia esistente.

Il 4 maggio, la DTCC ha annunciato l'intenzione di lanciare un progetto pilota per il trading di titoli tokenizzati a luglio, con l'obiettivo di avviare il servizio a pieno regime a ottobre, secondo quanto riportato da Cointelegraph. La DTCC ha dichiarato che il servizio offrirà asset reali tokenizzati con le stesse tutele per gli investitori e gli stessi diritti di proprietà degli asset detenuti in forma tradizionale.