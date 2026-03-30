La senatrice statunitense Cynthia Lummis ha respinto le accuse secondo cui il Digital Asset Market Clarity Act non riuscirebbe a garantire protezione agli innovatori della finanza decentralizzata dalle ripercussioni legali, ribattendo che le recenti modifiche apportate alla bozza lo renderanno “la protezione più solida mai varata per la DeFi e gli sviluppatori”.

I commenti rilasciati venerdì sono stati una risposta diretta all'avvocato specializzato in criptovalute Jake Chervinsky, il quale ha sostenuto che il Titolo 3 dell'attuale bozza indebolisce il Blockchain Regulatory Certainty Act — un altro disegno di legge sulle criptovalute incentrato sulla tutela degli sviluppatori — imponendo obblighi di know-your-customer agli sviluppatori di software non custodial.

“Non credete alla FUD”, ha dichiarato Lummis, aggiungendo: “Abbiamo lavorato su base bipartisan nelle ultime settimane per apportare modifiche al Titolo 3 che rendano questo disegno di legge la protezione più forte mai promulgata per la DeFi e gli sviluppatori. Dobbiamo approvare il Clarity Act per ottenere queste tutele”.

Le ultime modifiche al CLARITY Act non sono state rese pubbliche.

Chervinsky ha affermato che queste disposizioni a tutela della DeFi sono state messe in secondo piano a causa dell'attenzione rivolta alle disposizioni relative ai rendimenti delle stablecoin contenute nel CLARITY Act.

La sua principale critica all'ultima bozza del CLARITY Act elaborata dalla Commissione Bancaria del Senato è che le definizioni di “money transmitter” contenute nel Titolo 3 potrebbero ancora esporre molti sviluppatori DeFi non custodial a responsabilità legali..

Questo nonostante il CLARITY Act abbia inserito il BRCA nella sezione 604, la quale chiarisce che gli sviluppatori e i fornitori di software non custodial, che non esercitano il controllo, non devono essere considerati come istituzioni finanziarie soggette agli obblighi di KYC previsti dal Bank Secrecy Act.

“La sfida più grande è garantire che gli sviluppatori di software non custodial non vengano erroneamente classificati come money transmitter” ha sostenuto Chervinsky.

“Questo è un aspetto imprescindibile per la DeFi, e la questione è ancora in sospeso.”

Le sue preoccupazioni sorgono alla luce di diversi procedimenti giudiziari e condanne di alto profilo a carico di sviluppatori negli Stati Uniti negli ultimi mesi, tra cui quella del cofondatore di Tornado Cash, Roman Storm, condannato nell’agosto 2025 per associazione a delinquere finalizzata alla gestione di un’attività di trasferimento di denaro senza licenza.

I legislatori statunitensi hanno affermato che il CLARITY Act si sta avvicinando ad un markup della Commissione bancaria del Senato previsto per aprile, dopo i recenti progressi bipartisan sulle disposizioni relative ai rendimenti delle stablecoin.

L'approvazione del CLARITY Act è necessaria per garantire che agli sviluppatori DeFi siano concesse le tutele legali previste dal BRCA, ha osservato Lummis.



