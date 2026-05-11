I possessori di token Mantle hanno approvato una proposta che autorizza una linea di credito fino a 30.000 Ether (ETH), per un valore di circa 68 milioni di dollari, a favore di Aave DAO, favorendo così la risoluzione dei problemi legati ai crediti inesigibili derivanti dall'exploit rsETH di aprile.

La proposta, MIP-34, è stata approvata in una votazione Snapshot di sette giorni terminata venerdì, secondo quanto riportato dalla piattaforma di governance DAO Snapshot. La misura autorizza la Mantle Foundation a negoziare e stipulare accordi definitivi con Aave DAO per un prestito dal Mantle Treasury, sebbene la linea di credito rimanga subordinata all'attuazione da parte di Aave del proprio piano di recupero e alla definizione dei termini da parte delle parti.

La linea di credito ha lo scopo di aiutare ad affrontare l'impatto dell'incidente rsETH su Aave V3. La proposta afferma che l'autore dell'attacco ha depositato 89.567 rsETH non garantiti su Aave e ha preso in prestito circa 190 milioni di dollari in WETH, wstETH e stablecoin, creando un potenziale credito inesigibile stimato tra i 123,7 e i 230,1 milioni di dollari.

Il voto arriva mentre le ripercussioni dell'exploit rsETH sono passate dallo shock iniziale di liquidità a una fase di risanamento più ampia, con Mantle che posiziona la propria tesoreria come rete di sicurezza mentre Aave lavora per affrontare i crediti inesigibili e ripristinare la fiducia nei propri mercati di prestito.

Fonte: Aave

Mercato WETH di Aave rallenta dopo contrazione post-vulnerabilità

La linea di credito Mantle servirebbe a colmare il deficit che ha anche creato tensioni di liquidità nei mercati di prestito di Aave.

Galaxy Research ha affermato in un rapporto pubblicato giovedì che l’exploit rsETH ha spinto il mercato del Wrapped Ether (WETH) di Aave in una fase di contrazione prolungata, con l’utilizzo di WETH rimasto al di sopra del 99% per 12,7 giorni dopo l’incidente.

“Nell'intero orizzonte di analisi, l'utilizzo di WETH è rimasto strutturalmente elevato e vicino al tetto del 100%, con una media intorno al 99,6% e un calo solo al 98,47% circa alla fine del periodo di snapshot”, ha affermato Galaxy.

Un elevato utilizzo significa che la maggior parte delle risorse fornite è già stata presa in prestito, lasciando poca liquidità inutilizzata disponibile per prelievi immediati. Nel caso di Aave, Galaxy ha affermato che il mercato WETH è rimasto sotto pressione perché l'offerta si è contratta più rapidamente di quanto siano diminuiti i prestiti, mantenendo l'utilizzo vicino alla piena capacità anche dopo lo shock iniziale.

Grafico del tasso di utilizzo di WETH su 30 giorni. Fonte: Aavescan

Da allora il mercato si è raffreddato rispetto ai livelli vicini al 100% descritti nell'analisi di Galaxy. I dati di Aavescan hanno mostrato che venerdì il mercato WETH di Aave su Ethereum V3 registrava un tasso di utilizzo di circa il 91,6%, con circa 2,02 milioni di WETH immessi e 1,85 milioni di WETH presi in prestito.