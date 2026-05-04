MARA istituisce fondazione per sostenere salute e diffusione rete Bitcoin

Lunedì, la società di mining di Bitcoin MARA Holdings ha lanciato la MARA Foundation con l'obiettivo di sostenere la salute della rete Bitcoin e delle comunità che la utilizzano come strumento di sovranità finanziaria.

La MARA Foundation ha dichiarato di voler implementare misure per “rafforzare Bitcoin contro le minacce alla sicurezza”, tra cui il calcolo quantistico, espandendo al contempo l’accesso al Bitcoin (BTC) in custodia autonoma e offrendo una serie di risorse educative, ha affermato MARA dopo aver annunciato la nuova fondazione alla conferenza Bitcoin 2026 a Las Vegas lunedì.

Ha inoltre dichiarato di voler sostenere lo “sviluppo di un mercato delle commissioni solido e sano per le transazioni in Bitcoin”.

“Riteniamo che il Bitcoin incarni lo strumento più potente al mondo per la sovranità finanziaria, la resilienza economica e la libertà umana”, ha affermato il miner di Bitcoin, spiegando il proprio impegno a proteggere le “proprietà fondamentali che rendono il Bitcoin una moneta solida e duratura”.

L'impegno di MARA nei confronti del Bitcoin arriva in un momento in cui le società di mining di Bitcoin si sono espanse nei settori dell'intelligenza artificiale e del calcolo ad alte prestazioni alla ricerca di opportunità di guadagno più redditizie. L'hashrate del Bitcoin, un indicatore della potenza di calcolo impiegata dai miner per garantire la sicurezza della rete Bitcoin, è sceso del 28,8% da settembre.

MARA dispone di un contributo di 100.000$ da distribuire

La neonata MARA Foundation è pronta a partire con un fondo di 100.000 dollari e sta chiedendo al pubblico di votare quale delle tre aziende Bitcoin debba ricevere i fondi.

Le tre candidate sono la piattaforma open source di mining Bitcoin 256 Foundation, la piattaforma latinoamericana di formazione sul Bitcoin Libreria de Satoshi e SafeNet, una rete wireless alimentata da Bitcoin e gestita dalla comunità che serve le comunità svantaggiate.

MARA ha affermato che una delle missioni della fondazione è quella di consentire la “sovranità finanziaria in tutto il mondo”, in particolare nel “Sud del mondo” — principalmente Africa e America Latina — dove “il Bitcoin viene utilizzato come strumento per sfuggire all'oppressione finanziaria in giurisdizioni colpite da iperinflazione, politiche confiscatorie e restrizioni alla libertà finanziaria”.

“Ci impegniamo a sostenere le comunità che utilizzano Bitcoin per ampliare l'accesso a una moneta solida e rafforzare le economie locali”, ha aggiunto.

MARA prevede inoltre di condividere una serie di risorse educative sia con gli sviluppatori di Bitcoin che con i responsabili politici.