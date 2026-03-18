Mastercard ha concordato l'acquisizione della società di infrastrutture per stablecoin BVNK con un accordo del valore massimo di 1,8 miliardi di dollari, ampliando ulteriormente la propria presenza nel settore dei pagamenti basati su blockchain.

L'accordo include fino a 300 milioni di dollari in pagamenti contingenti e mira a rafforzare la capacità di Mastercard di collegare i canali di pagamento fiat con le transazioni on-chain, ha dichiarato martedì la società.

“Prevediamo che la maggior parte degli istituti finanziari e delle fintech fornirà nel tempo servizi di valuta digitale, sia con stablecoin che con depositi tokenizzati”, ha affermato Jorn Lambert, chief product officer di Mastercard.

BVNK, fondata nel 2021, fornisce un'infrastruttura che consente alle aziende di inviare e ricevere pagamenti attraverso le principali reti blockchain in oltre 130 paesi. La sua piattaforma è progettata per collegare valute fiat e stablecoin, consentendo casi d'uso quali pagamenti transfrontalieri, versamenti e transazioni commerciali.

Coinbase rinuncia all'accordo con BVNK

Nel novembre 2025, Coinbase e BVNK hanno annunciato di aver deciso di comune accordo di rinunciare alla proposta di acquisizione da 2 miliardi di dollari, che era giunta alla fase di due diligence. Non sono state rese note le ragioni alla base dell'annullamento dell'accordo.

Le principali stablecoin per capitalizzazione di mercato. Fonte: CoinMarketCap

BVNK ha ricevuto investimenti da diverse importanti società di pagamenti tradizionali. Nel maggio 2025, Visa ha effettuato un investimento strategico nell’azienda tramite la sua divisione Visa Ventures, a seguito della chiusura di un round di finanziamento di Serie B da 50 milioni di dollari guidato da Haun Ventures.

Nell'ottobre 2025, anche la divisione di venture capital di Citigroup, Citi Ventures, ha investito in BVNK. Sebbene l'entità dell'investimento non sia stata resa nota, BVNK ha dichiarato all'epoca che la sua valutazione aveva superato i 750 milioni di dollari.

Le stablecoin potrebbero potenziare i pagamenti globali entro 15 anni

La scorsa settimana, l'investitore miliardario Stanley Druckenmiller ha affermato che le stablecoin e la tecnologia blockchain potrebbero rimodellare i pagamenti globali nel prossimo decennio, sottolineandone la velocità, l'efficienza e i costi inferiori rispetto ai sistemi tradizionali. Ha sostenuto che le stablecoin potrebbero alla fine sostituire le attuali infrastrutture di pagamento, pur rimanendo scettico sul ruolo delle crypto come riserva di valore a lungo termine.

Le sue osservazioni giungono in un momento in cui le società finanziarie tradizionali stanno esplorando sempre di più i sistemi basati sulle stablecoin, sulla scia dei progressi normativi, tra cui il GENIUS Act negli Stati Uniti.