Il provider di dati blockchain Messari ha annunciato una serie di licenziamenti, in seguito alle dimissioni del suo CEO, Eric Turner, per lasciare spazio alla “fase successiva” dell’azienda come società incentrata sull’intelligenza artificiale.

“Oggi mi sono dimesso dalla carica di CEO di Messari e ho passato il testimone a Diran”, ha dichiarato Turner su X, riferendosi a Diran Li, che ha assunto la guida dopo aver ricoperto il ruolo di chief technology officer dell’azienda per oltre sette anni.

Ha aggiunto che “non è stata una decisione facile, ma è quella giusta per la prossima fase dell'azienda, e lui ha il mio pieno sostegno”.

Turner ha assunto la carica di CEO ad interim nel luglio 2024 in seguito alle dimissioni del fondatore Ryan Selkis. Parlando dei tagli al personale, Turner ha affermato che è stata una “giornata difficile per il team, poiché salutiamo molte persone che hanno contribuito a costruire Messari”.

Non sono stati forniti dettagli sul numero di dipendenti coinvolti. Messari aveva già licenziato circa il 15% del proprio personale a tempo pieno nel gennaio 2025 e aveva effettuato una riduzione simile nel febbraio 2023.



Fonte: Eric Turner

Messari si orienta verso l'intelligenza artificiale

In un post separato, Diran Li ha annunciato che avrebbe assunto il ruolo di CEO di Messari.

“Dopo averne discusso con Eric e il consiglio di amministrazione, abbiamo convenuto che questa sia la mossa giusta per il prossimo capitolo dell’azienda”, ha dichiarato.

Li ha confermato i tagli, precisando che la transizione comporta anche una decisione difficile: “Ci siamo separati da molti colleghi che hanno contribuito a rendere Messari ciò che è oggi”.

“Guardando al futuro, puntiamo con decisione su Messari come azienda AI-first al servizio delle istituzioni attraverso la ricerca e i prodotti basati sull’intelligenza artificiale.”

Messari ha iniziato la propria attività nel 2018 come società specializzata esclusivamente nella ricerca e nell'analisi dei dati nel settore crypto, per poi integrare gradualmente l'intelligenza artificiale nei suoi prodotti a partire dal 2024.

Blockchain intelligence per agentei AI

La scorsa settimana, Li ha annunciato che Messari avrebbe aperto il proprio data layer agli agenti autonomi, adottando il protocollo x402 per “portare la nostra crypto intelligence di livello istituzionale a ogni sviluppatore e agente su Internet”.

Questa mossa consentirà agli sviluppatori e agli agenti di IA di reperire e pagare autonomamente i dati della società di blockchain intelligence utilizzando cripto wallet.

Messari è l'ultima società nativa del settore crypto ad espandersi verso l'IA, seguendo le recenti orme di Core Scientific, Cipher Mining, MARA Holdings, Hut 8 e Galaxy Digital.