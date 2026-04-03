Metaplanet ha dichiarato di aver acquistato 5.075 Bitcoin nel primo trimestre del 2026 per circa 405 milioni di dollari, ovvero circa 79.898 $ per moneta, diventando così la terza maggiore riserva Bitcoin tra le società quotate in borsa, secondo i dati di Bitcoin Treasuries.

L'azienda quotata a Tokyo detiene ora un totale di 40.177 Bitcoin (BTC) nel proprio bilancio, con un costo complessivo di circa 4,18 miliardi di dollari e un costo medio di 104.106 $ per moneta, secondo i materiali per gli investitori condivisi dal CEO Simon Gerovich.

Metaplanet ha inoltre riportato un BTC Yield da inizio anno del 2,8% per il 2026, una metrica aziendale che misura la crescita delle partecipazioni in Bitcoin su base per azione anziché il reddito generato dalla tesoreria.

La società ha annunciato separatamente ricavi operativi per il primo trimestre dell'anno fiscale 2026 pari a 2,97 miliardi di yen giapponesi (circa 18,6 milioni di dollari) derivanti dalla sua attività di Bitcoin Income Generation, che utilizza strategie di opzioni su Bitcoin garantite da collaterale all'interno di un portafoglio dedicato, separato dalla sua riserva di BTC a lungo termine.

Questo dato è da confrontare con i ricavi dell'intero anno fiscale 2025 pari a circa 53,7 milioni di dollari provenienti dallo stesso segmento, portando i ricavi degli ultimi 12 mesi a circa 71,5 milioni di dollari, secondo un documento depositato il 2 aprile.

I documenti depositati mostrano che Metaplanet sta perseguendo una strategia Bitcoin a due binari: espandere la propria tesoreria a lungo termine e utilizzare al contempo un'attività di opzioni separata per generare ricavi che possano essere successivamente reinvestiti in ulteriori acquisti di Bitcoin.

Metaplanet Acquisto di BTC. Fonte: Simon Gerovich

Strategia di capitale e reazione del mercato

Il capitale derivante dall'attività di Bitcoin Income Generation può essere reinvestito nelle riserve Bitcoin a lungo termine dopo la conclusione dei cicli delle opzioni, consentendo a Metaplanet di convertire nel tempo i ricavi provenienti dai derivati in ulteriori BTC, come si legge nel documento depositato.

La società ha lasciato invariate le previsioni relative al fatturato consolidato e all'utile operativo per l'anno che si concluderà il 31 dicembre 2026 rispetto alle stime pubblicate il 26 gennaio 2026.

Secondo i dati di Yahoo! Finance, giovedì le azioni di Metaplanet hanno registrato un calo, attestandosi a 302 $ per azione, in ribasso dell'1,95% rispetto ai 308 $ della chiusura di ieri, nonostante l'annuncio.

Quotazione delle azioni Metaplanet. Fonte: Yahoo! Finance

Nel più ampio panorama delle tesorerie Bitcoin, la holding Nakamoto ha reso noto mercoledì di aver venduto 284 BTC per 20 milioni di dollari nel mese di marzo e di aver ceduto gran parte della propria partecipazione in Metaplanet in perdita nel primo trimestre, a riprova di come gli strumenti finanziari quotati legati a Bitcoin rimangano altamente sensibili alla volatilità dei prezzi e alle condizioni del mercato dei capitali.