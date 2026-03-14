Metaplanet, società specializzata nell'acquisto di Bitcoin, ha fondato una nuova società di venture capital, Metaplanet Ventures, per sostenere lo sviluppo dell'ecosistema Bitcoin in Giappone, mentre il Paese punta a riconoscere il Bitcoin come asset finanziario regolamentato entro i prossimi due anni.

Metaplanet ha dichiarato giovedì che Metaplanet Ventures K.K. avrà il compito di finanziare, incubare e far crescere le società che costruiscono infrastrutture finanziarie regolamentate per Bitcoin, in particolare quelle che rafforzano l'ecosistema interno del Giappone e lo rendono un concorrente più forte a livello internazionale.

Metaplanet ha affermato che sta espandendo la propria strategia su Bitcoin sulla base dell'aspettativa che Bitcoin (BTC) venga riclassificato come asset finanziario regolamentato entro gennaio 2028.



Metaplanet Ventures sarà suddivisa in programmi di investimento, incubazione e sovvenzioni.

Il programma di investimento sosterrà le startup, dalla fase seed fino alla fase di crescita, che sviluppano infrastrutture Bitcoin sul Lightning Network (layer 2 di Bitcoin) e su altre piattaforme incentrate sui pagamenti e sui prestiti.

Metaplanet ha affermato che anche le startup specializzate in stablecoin, nel trading sui mercati delle opzioni e dei derivati, nella custodia e nella tokenizzazione potrebbero ricevere sostegno, indicando che potrebbe supportare infrastrutture crypto al di là dell'ecosistema Bitcoin.

Il programma di incubazione si concentrerà sulle startup nazionali in fase iniziale che operano nel settore delle infrastrutture per Bitcoin e le criptovalute, mentre il programma di sovvenzioni finanzierà sviluppatori open source, formatori, ricercatori e organizzatori di comunità nel campo di Bitcoin.

Metaplanet ha dichiarato che prevede di investire 4 miliardi di yen giapponesi (25,2 milioni di dollari) in questi programmi nei primi due o tre anni, fondi che saranno finanziati dai flussi di cassa generati dall'attività di reddito in Bitcoin dell'azienda.

Il CEO di Metaplanet Simon Gerovich e il membro del consiglio di amministrazione Shinpei Okuno sono stati nominati rappresentanti di Metaplanet Ventures.

Accumulo di Bitcoin rimane priorità principale di Metaplanet

Nonostante l'espansione nel settore degli investimenti in startup nel campo delle criptovalute, Metaplanet ha affermato che l'accumulo e la detenzione di Bitcoin nel lungo termine rimangono il suo «obiettivo principale».

Metaplanet è il quarto maggiore detentore aziendale di Bitcoin, con 35.102 Bitcoin per un valore di 2,44 miliardi di dollari iscritti nel proprio bilancio, secondo i dati di BitcoinTreasuries.NET.

La società guidata da Gerovich ha dichiarato a giugno che punta ad accumulare 210.000 Bitcoin — l'1% dell'offerta massima della rete Bitcoin — entro la fine del 2027.



