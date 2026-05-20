Metaplanet, società quotata a Tokyo, ha riportato un utile operativo del primo trimestre pari a 2,27 miliardi di yen giapponesi, circa 14,38 milioni di dollari, su vendite nette di circa 19,5 milioni di dollari. Il dato implica un margine operativo del 73,6%, grazie al forte aumento dei proventi da opzioni su Bitcoin, che hanno più che triplicato i ricavi rispetto all’anno precedente, secondo il comunicato sugli utili del Q1 2026 della società.

La solida performance operativa ha contrastato con una perdita ordinaria di circa 728 milioni di dollari, dovuta principalmente a perdite di valutazione non monetarie, poiché il prezzo di Bitcoin è sceso durante il periodo e la società ha rivalutato al ribasso le sue crescenti riserve Bitcoin (BTC).

Il prezzo di Bitcoin è sceso di circa il 24% nel trimestre, passando da circa 87.000 $ il 1° gennaio a circa 66.000 $ il 31 marzo, secondo i dati di CoinGecko.

I ricavi del trimestre conclusosi il 31 marzo sono aumentati da circa 5,5 milioni di dollari dell’anno precedente a circa 19,5 milioni di dollari, mostra il documento depositato dalla società. L’attività Bitcoin Income Generation, basata su premi delle opzioni e guadagni da valutazione dei derivati, ha contribuito alla maggior parte delle vendite, mentre le attività alberghiere sono rimaste piccole ma stabili.

Il prezzo del BTC è sceso del 24% nel Q1. Fonte: Coingecko

Metaplanet ha registrato una perdita base per azione di circa 0,63 $, in aumento rispetto alla perdita di circa 0,078 $ di un anno prima, e ha mantenuto invariata la guidance per l’intero 2026, prevedendo ancora vendite nette per circa 101 milioni di dollari e un utile operativo di circa 72 milioni di dollari, pur evitando di fornire previsioni su utile ordinario o utile netto a causa della sensibilità al prezzo di Bitcoin.

Solido utile operativo compensato dalle perdite di valutazione su Bitcoin

Metaplanet ha chiuso il trimestre con 40.177 Bitcoin in portafoglio, in aumento rispetto ai 35.102 detenuti alla fine di dicembre 2025, dopo aver aggiunto circa 5.075 BTC nel Q1 ed essere diventata la terza più grande società quotata con tesoreria in Bitcoin, attraverso una combinazione di nuova equity e prestiti garantiti da Bitcoin.

Risultati finanziari consolidati del Q1, FY2026. Fonte: Metaplanet

Su base completamente diluita, le disponibilità in Bitcoin per azione sono aumentate da 0,0240486 BTC a 0,0247319 BTC, corrispondenti a un BTC yield del primo trimestre pari al 2,8%. La società evidenzia questo dato come indicatore chiave di performance per la creazione di valore per gli azionisti, poiché misura la crescita dei Bitcoin per azione dopo la diluizione.

La struttura del capitale di Metaplanet ha continuato a evolversi nel corso del trimestre, con gli asset netti totali scesi da 2,96 miliardi di dollari al 31 dicembre a circa 2,60 miliardi di dollari, poiché le perdite di valutazione legate a Bitcoin hanno superato il capitale raccolto durante il trimestre.

Anche i finanziamenti a breve termine sono aumentati, dopo che la società ha attinto ulteriormente alla propria linea di credito da 500 milioni di dollari collateralizzata in Bitcoin, sulla quale al 13 maggio 2026 risultavano in essere 302 milioni di dollari, ha dichiarato.

Le azioni Metaplanet hanno chiuso in ribasso mercoledì a Tokyo, scambiando intorno a 327 yen giapponesi, circa 2,07 $, in calo del 3,82% rispetto alla chiusura di martedì, secondo i dati di Yahoo! Finance.