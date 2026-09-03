Le autorità del Michigan proseguono nel tentativo di bloccare Kalshi mentre si profila la battaglia davanti alla Corte Suprema

Kalshi aveva precedentemente dichiarato di essere stata messa in una «posizione impossibile» dopo che le autorità federali avevano ordinato alla società di ignorare un’ordinanza restrittiva del Michigan emessa a giugno.

Il procuratore generale del Michigan ha annunciato che un tribunale statale aveva disposto un’ingiunzione preliminare contro Kalshi, impedendo alla piattaforma di operare per i residenti, in quello che i funzionari hanno definito «sport betting [...] mascherato da opportunità di investimento».

In un avviso di mercoledì, il procuratore generale Dana Nessel ha dichiarato che la Circuit Court del 30° circuito giudiziario nella contea di Ingham aveva approvato un’ordinanza che impedisce a Kalshi di offrire contratti su eventi ai residenti dello Stato. La società potrebbe essere multata fino a 500.000 dollari al giorno per le violazioni.

«Kalshi ha cercato a lungo di spacciarsi per un’attività di gioco legittima nel nostro Stato e sono sollevata che questa ordinanza protegga ulteriormente i residenti del Michigan dalle sue pratiche predatorie e prive di licenza», ha dichiarato Nessel.

Le decisioni del tribunale del Michigan sono state le ultime di una serie di battaglie legali tra società di mercati predittivi come Kalshi e Polymarket e le autorità statali statunitensi. Nessel ha intentato la causa contro Kalshi a marzo, sostenendo che la piattaforma avesse violato la legge statale sul gioco d’azzardo sportivo — un’accusa avanzata in molte cause simili in tutto il Paese.

Correlato: Kalshi emette il primo divieto a vita per un politico repubblicano a causa di scommesse basate su informazioni privilegiate

In particolare, l’ingiunzione preliminare è seguita a un’ordinanza restrittiva emessa a giugno da un tribunale del Michigan, che vietava a Kalshi di offrire scommesse sportive ai residenti. La Commodity Futures Trading Commission statunitense (CFTC) ha ordinato a Kalshi di non conformarsi all’ordinanza statale e di continuare a operare, un’azione che la società ha descritto come una situazione che la metteva in una «posizione impossibile».

Cointelegraph ha contattato Kalshi per un commento, ma non ha ricevuto una risposta immediata.

Il New Jersey chiede alla Corte Suprema degli Stati Uniti di pronunciarsi sui mercati predittivi

Lo stesso giorno in cui il tribunale statale del Michigan ha emesso la sua ordinanza, le autorità del New Jersey hanno annunciato di aver presentato una richiesta di emissione di un writ of certiorari alla Corte Suprema degli Stati Uniti per il caso dello Stato contro Kalshi. Se i giudici prendessero in esame il caso, questo potrebbe porre fine alle contrapposte teorie giuridiche sulla questione se la CFTC o le autorità statali abbiano giurisdizione sui mercati predittivi.

«[S]arebbe ragionevole che la Corte Suprema lo prendesse in esame, ma potrebbe anche aspettare che i casi vengano decisi nel merito e non soltanto su questioni procedurali, come la concessione o meno di un’ingiunzione preliminare», ha dichiarato a Cointelegraph Melinda Roth, visiting professor of practice presso la New England Law di Boston. «Tuttavia, continuo a ritenere che la Corte Suprema prenderà in esame la questione, se non a partire dalla richiesta di certiorari del New Jersey, allora presto, vista la quantità di contenzioso in corso in questo settore».

Roth ha aggiunto:

«Se e quando la SCOTUS prenderà in esame la questione, probabilmente deciderà se i contratti su eventi sportivi siano regolamentati a livello federale dalla CFTC o se gli Stati abbiano il diritto di vietarli e/o regolamentarli come ritengono opportuno. Dico “probabilmente” perché anche il Congresso potrebbe intervenire. Potrebbe farlo prima di un esame da parte della SCOTUS o persino dopo».

Alcuni legislatori statunitensi hanno proposto una legge per affrontare il problema dei clienti di Kalshi e Polymarket che utilizzano informazioni privilegiate nei contratti su eventi. A marzo, i senatori Adam Schiff e John Curtis hanno presentato un disegno di legge per vietare alle piattaforme registrate presso la CFTC di quotare qualsiasi contratto su eventi che «somigli a una scommessa sportiva o a un gioco da casinò», rinviando la competenza alle autorità dei singoli Stati.

Rivista: Il rally di Bitcoin significa che non abbiamo sprecato la nostra vita nelle criptovalute?