La società di tecnologia finanziaria MoonPay ha annunciato il lancio di uno strumento basato sull'intelligenza artificiale per le strategie di trading sui mercati predittivi, a seguito dell'acquisizione di Dawn Labs per un importo non divulgato.

MoonPay ha dichiarato lunedì di aver lanciato Dawn CLI con l'obiettivo di facilitare le strategie di trading «in un linguaggio semplice», citando l'attività su piattaforme di mercati predittivi come Polymarket e Kalshi. Il fondatore di Dawn Labs, Neeraj Prasad, ha affermato che lo strumento democratizzerà il trading «grazie all'intelligenza generale».

“I mercati predittivi sono una delle categorie in più rapida crescita, che attraggono una nuova generazione di trader attivi su piattaforme come Polymarket e Kalshi”, ha dichiarato MoonPay nel suo annuncio. “Questi trader utilizzano segnali provenienti dai social media, strategie automatizzate e posizionamento multipiattaforma, ma l'infrastruttura necessaria per ottenere prestazioni elevate rimane frammentata, manuale e tecnicamente impegnativa”.

Fonte: MoonPay

L'avvicinamento ai mercati predittivi arriva in un momento in cui Kalshi e Polymarket devono affrontare diverse cause legali a livello statale relative alle accuse secondo cui le società faciliterebbero illegalmente le scommesse sportive e altre attività non consentite dalla legislazione statale. Fino al dicembre 2025, Caroline Pham, responsabile legale di MoonPay, è stata commissaria e presidente ad interim della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) statunitense, che da allora ha rivendicato la giurisdizione esclusiva sui mercati predittivi.

Il trading sui mercati predittivi continua a essere sotto esame da parte di molti legislatori statunitensi e leader del settore, dato che i modelli della piattaforma spesso consentono l’insider trading. Ad aprile, un soldato è stato accusato di aver utilizzato informazioni riservate sull’operazione militare statunitense per catturare l’ex presidente venezuelano Nicolás Maduro per guadagnare più di 400.000 dollari tramite contratti su eventi su Polymarket.

Kalshi porta valutazione a $22 miliardi

L'acquisizione di MoonPay ha fatto seguito alla chiusura di un round di finanziamento da 1 miliardo di dollari da parte della piattaforma di mercati predittivi Kalshi la scorsa settimana, che ha portato la società a raggiungere una valutazione di circa 22 miliardi di dollari. Questa operazione ha di fatto raddoppiato la valutazione di Kalshi in cinque mesi.