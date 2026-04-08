BTC ETF di Morgan Stanley previsto per mercoledì

Il fondo negoziato in borsa (ETF) su Bitcoin di Morgan Stanley debutterà mercoledì sulla borsa valori NYSE Arca, rendendo così Morgan Stanley la prima grande banca commerciale a offrire un ETF su BTC negli Stati Uniti.

Il lancio del Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT) l'8 aprile è stato confermato martedì in un avviso di quotazione pubblicato dalla Borsa di New York.

Comunicato di quotazione di NYSE Arca relativo al lancio di MSBT, previsto per mercoledì 8 aprile. Fonte: NYSE



Ciò renderebbe MSBT il primo ETF su Bitcoin (BTC) a fare il suo ingresso sul mercato in quasi due anni, da quando il gestore di crypto-asset Grayscale ha lanciato il suo ETF Bitcoin Mini Trust a luglio 2024.

MSBT sta entrando in un mercato competitivo guidato dall'ETF iShares Bitcoin Trust di BlackRock (IBIT) e dal Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC), che hanno totalizzato afflussi netti combinati pari a 74,3 miliardi di dollari dal lancio avvenuto a gennaio 2024, secondo i dati di Farside Investors.

Sebbene Morgan Stanley debba recuperare terreno, la banca ha fissato la commissione per MSBT a un basso 0,14%, mettendo potenzialmente sotto pressione i rivali affinché riducano i costi per rimanere competitivi.

“Questa banca ha ben 16.000 consulenti che gestiscono 6.000 miliardi di dollari in asset. Sono i guardiani per eccellenza del denaro dei ricchi baby boomer”, ha affermato l’analista di ETF di Bloomberg Eric Balchunas.



Morgan Stanley aveva precedentemente selezionato Coinbase e BNY come potenziali depositari per il proprio ETF su Bitcoin.

Morgan Stanley ha in cantiere altre offerte nel settore crypto

Il lancio di MSBT andrà ad aggiungersi alla forte espansione di Morgan Stanley nel mercato delle criptovalute prevista per quest'anno. A febbraio, la banca ha inoltre presentato domanda per ottenere una licenza bancaria nazionale di trust che le consentirebbe di custodire criptovalute, eseguire operazioni di vendita e swap per conto dei clienti e offrire servizi di staking.

La banca di Wall Street ha inoltre presentato domanda di quotazione per un ETF su Ether (ETH) in staking e un ETF su Solana (SOL) nella prima settimana di gennaio. Più tardi nello stesso mese, ha nominato una delle dirigenti più anziane dell’azienda, Amy Oldenburg, a capo del team dedicato alle risorse digitali.