Il Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT), il primo exchange-traded fund (ETF) Bitcoin spot offerto da una banca statunitense, ha registrato afflussi pari a 30,6 milioni di dollari al suo debutto in borsa, consentendo alla banca di Wall Street un ingresso dignitoso, ma non sensazionale, nel mercato degli ETF Bitcoin spot.

Mercoledì l'MSBT ha debuttato sul NYSE Arca, generando un volume di scambi pari a 34 milioni di dollari, leggermente superiore alle aspettative dell'analista ETF di Bloomberg Eric Balchunas, che aveva previsto un volume di 30 milioni di dollari per il primo giorno.

All'8 aprile, MSBT deteneva 444,4 Bitcoin (BTC), per un valore di circa 31,7 milioni di dollari, pari a circa lo 0,03% degli 1,29 milioni di BTC stimati detenuti complessivamente dagli ETF BTC spot statunitensi.

Offrendo la commissione più bassa tra i suoi concorrenti, l'ETF di Morgan Stanley è stato superato solo dall'iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock, che ha registrato afflussi per 40 milioni di dollari, evidenziando la concorrenza in un mercato dominato da pochi grandi emittenti.

Il debutto è importante non tanto come sfida a BlackRock, quanto come segno che la finanza tradizionale vede ancora spazio negli ETF Bitcoin. Tuttavia, Morgan Stanley arriva con circa due anni di ritardo in un mercato in cui la generazione di lanci del 2024 ha fissato standard molto più elevati per la domanda del primo giorno.

I flussi complessivi degli ETF Bitcoin registrano un saldo negativo a causa dei deflussi da FBTC e ARKB

Gli afflussi verso IBIT e MSBT non sono stati sufficienti a compensare le vendite da parte di altri fondi. Secondo i dati di Farside, il Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) e l’ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) hanno registrato deflussi pari rispettivamente a 79 milioni di dollari e circa 75 milioni di dollari.

Il Grayscale Bitcoin Trust ETF (GBTC) ha registrato ulteriori 11 milioni di dollari in rimborsi, portando il totale dei deflussi giornalieri dagli ETF Bitcoin spot statunitensi a 124,5 milioni di dollari.

Fonte: Farside

I deflussi hanno segnato due giorni consecutivi di vendite, dopo quelli di martedì pari a 159 milioni di dollari, mentre lunedì i fondi avevano registrato afflussi per 471 milioni di dollari, i più consistenti dalla fine di febbraio.

MSBT resta indietro rispetto all'ondata di lanci del 2024

Il debutto di MSBT è stato modesto rispetto all'ondata di lanci del gennaio 2024, seguita all'approvazione da parte della Securities and Exchange Commission dei primi ETF Bitcoin spot statunitensi.

GBTC e IBIT hanno registrato rispettivamente un volume di 2,3 miliardi e 1 miliardo di dollari nel giorno di apertura. IBIT ha visto afflussi per circa 112 milioni di dollari nel suo primo giorno, mentre GBTC ha registrato deflussi per 95 milioni di dollari.

Sebbene in ritardo, l'ETF su Bitcoin di Morgan Stanley è ancora sulla buona strada per essere tra i principali lanci di ETF dell'ultimo anno, secondo Balchunas di Bloomberg.

L’analista ETF ha citato fondi come il Bitwise Solana Staking ETF (BSOL), il Canary XRP ETF (XRPC) e il Roundhill Memory ETF (DRAM), indicando una soglia di volume di 60 milioni di dollari.



