La divisione di gestione degli investimenti di Morgan Stanley ha lanciato il “Stablecoin Reserves Portfolio”, un’offerta che consente agli emittenti di stablecoin di parcheggiare le riserve a copertura delle loro stablecoin in uno dei fondi monetari della banca, ottenendo al contempo un rendimento.

L’offerta fa parte del trust Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds (MSNXX), che punta a preservare il capitale, fornire liquidità giornaliera e distribuire reddito mantenendo un valore patrimoniale netto (NAV) di 1$, ha dichiarato Morgan Stanley giovedì.

“Sviluppare modalità innovative per collaborare con gli emittenti di stablecoin è un ulteriore passo verso la modernizzazione dell’infrastruttura finanziaria,” ha affermato Amy Oldenburg, responsabile della strategia sugli asset digitali della banca.

La banca ha affermato che l’offerta mira ad essere conforme al GENIUS Act (Guiding and Establishing National Innovation for US Stablecoins Act), un quadro normativo firmato a luglio che ha spinto diversi payment service provider tradizionali come Western Union e Zelle ad espandersi nel settore delle stablecoin.

Morgan Stanley è una delle numerose società di Wall Street che recentemente hanno accelerato l’ingresso nel mercato crypto per rispondere alla crescente domanda istituzionale.

L’8 aprile, Morgan Stanley ha lanciato il Morgan Stanley Bitcoin Trust (MSBT), che ha registrato 172 milioni di dollari in afflussi netti dalla sua introduzione.

Ha inoltre presentato documentazione all’autorità di vigilanza statunitense per quotare un exchange-traded fund (ETF) su Ethereum (ETH) e uno su Solana (SOL) con staking.

A febbraio, Morgan Stanley ha inoltre richiesto una licenza bancaria nazionale come trust presso l’Office of the Comptroller of the Currency. L’approvazione consentirebbe alla banca di offrire servizi di custodia crypto ed eseguire acquisti, scambi e trasferimenti per conto dei clienti.

L'offerta di Morgan Stanley è aperta ad altri investitori

Morgan Stanley ha sottolineato che il fondo del mercato monetario investe in liquidità, Treasury statunitensi con scadenza pari o inferiore a 93 giorni e operazioni overnight garantite da titoli del Tesoro.

I dati del sito di Morgan Stanley indicano che gli investitori dovranno effettuare un investimento minimo di 10 milioni di dollari nel fondo MSNXX, che prevede una commissione di gestione dello 0,15%.

La banca ha affermato che le quote del fondo saranno detenute principalmente da emittenti di stablecoin, ma ha sottolineato che potrebbero essere disponibili anche per altri investitori.

Morgan Stanley è una delle più grandi banche d’investimento al mondo, con circa 16.000 consulenti finanziari che gestiscono oltre 6.000 miliardi di dollari in asset dei clienti.