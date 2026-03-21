Morgan Stanley ha presentato una seconda versione modificata del modulo S-1 relativo al suo exchange-traded fund (ETF) Bitcoin spot, fornendo dettagli sul capitale iniziale, sui partner commerciali e sui piani di quotazione, mentre la banca di Wall Street si avvicina al lancio del prodotto con il ticker MSBT.

Il documento modificato afferma che il trust prevede di raccogliere 1 milione di dollari attraverso la vendita di 50.000 quote iniziali (seed shares) al proprio sponsor delegato prima della quotazione sul NYSE Arca, per poi utilizzare i proventi per acquistare Bitcoin (BTC) per il fondo. Morgan Stanley ha dichiarato che il fondo rimane soggetto all'approvazione normativa prima di poter essere negoziato.

Il documento elenca Jane Street, Virtu Americas e Macquarie Capital come partecipanti autorizzati, permettendo loro di creare o riscattare grandi blocchi di azioni e trarre profitto dall'arbitraggio tra il prezzo di Bitcoin e quello delle azioni dell'ETF. Ciò mantiene il prezzo del fondo vicino al valore di Bitcoin.

Morgan Stanley ha raccomandato un'allocazione dal 2% al 4% ai portafogli crypto per investitori e consulenti finanziari nell'ottobre 2025, consentendo ai propri consulenti finanziari di raccomandare fondi crypto ai clienti con conti pensionistici individuali (IRA) e 401(k).

Modifica alla dichiarazione S-1 di Morgan Stanley. Fontee: SEC.gov

“Morgan Stanley sta passando dalla distribuzione dell’ETF IBIT di BlackRock all’emissione di un proprio prodotto, incassando direttamente le commissioni di gestione invece di limitarsi a quelle di distribuzione”, ha dichiarato Marcin Kazmierczak, cofondatore di RedStone, a Cointelegraph, aggiungendo che i 15.000 consulenti finanziari della banca rappresenteranno una vera “forza distributiva” per l’ETF.

Wall Street si avvicina ai fondi crypto

Questa mossa si inserisce in una più ampia spinta da parte delle grandi istituzioni finanziarie statunitensi volta ad ampliare l'accesso ai prodotti legati alle criptovalute.

Il 5 gennaio 2026, la seconda banca più grande degli Stati Uniti, Bank of America, ha iniziato a consentire ai consulenti delle sue divisioni di wealth management di raccomandare l'esposizione a quattro ETF su Bitcoin, che precedentemente erano disponibili solo su richiesta, secondo quanto riportato da Cointelegraph.

Il giorno prima, Vanguard, il secondo asset manager al mondo, ha abilitato il trading di ETF crypto per i propri clienti, invertendo la sua precedente posizione sugli ETF di asset digitali.

BlackRock, la più grande società di asset management al mondo, ha raccomandato ai propri clienti un'allocazione in Bitcoin fino al 2% nel dicembre 2024.