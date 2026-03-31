Nakamoto, la società di tesoreria Bitcoin precedentemente nota come KindlyMD, ha venduto BTC per un valore di 20 milioni di dollari a marzo e ha ceduto gran parte della propria partecipazione in Metaplanet in perdita nel corso del primo trimestre dell'anno.

La società, presieduta da David Bailey, ha venduto circa 284 Bitcoin (BTC) per 20 milioni di dollari, il che implica un prezzo medio di circa 70.400 $ per moneta. Alla fine del 2025, Nakamoto valutava i propri Bitcoin a 87.519 $ per moneta, quando deteneva 1.625 BTC per un valore di 142,2 milioni di dollari, suggerendo che la vendita sia avvenuta con uno sconto del 20% rispetto alla valutazione di fine anno.

“Abbiamo intenzione di utilizzare i proventi per investire ulteriormente nelle nostre attività, nonché per ricostituire il capitale circolante necessario a coprire i costi associati alle recenti fusioni”, ha dichiarato la società in un documento depositato.

Le riserve Bitcoin della società ammontano a circa 5.058 BTC a seguito della vendita di 284 BTC a marzo, in calo rispetto ai 5.342 BTC alla fine del 2025.

Nakamoto cede la sua partecipazione in Metaplanet in perdita

Oltre alla vendita di Bitcoin, Nakamoto ha ceduto in perdita una parte significativa della propria partecipazione in Metaplanet. La società aveva acquistato otto milioni di azioni al prezzo unitario di 3,75 $, per un costo totale di circa 30 milioni di dollari. Nel primo trimestre ha venduto cinque milioni di azioni per circa 11,1 milioni di dollari, ovvero a un prezzo di 2,22 $ per azione.

Negli ultimi sei mesi le azioni Nakamoto hanno subito un calo dell'80%. Fonte:Yahoo! Finance

L'investimento in Metaplanet aveva già subito una svalutazione alla fine del 2025. Nakamoto ha registrato una perdita non realizzata di 9,29 milioni di dollari sulla posizione, inclusi gli effetti dei cambi, con il valore contabile sceso a 20,7 milioni di dollari.

Nakamoto ha registrato una perdita di 166,2 milioni di dollari nel 2025 legata alle variazioni del fair value delle proprie riserve crypto, in quanto Bitcoin è sceso al di sotto del prezzo medio di acquisto. La società ha registrato una perdita netta di 52,2 milioni di dollari per l'anno.

Nakamoto lascia il settore sanitario

In una dichiarazione, Bailey ha affermato che Nakamoto intende ridurre gradualmente le attività legacy nel settore sanitario per concentrarsi sull'integrazione delle recenti acquisizioni, tra cui BTC Inc e UTXO Management.

Le azioni di Nakamoto hanno subito un forte calo negli ultimi mesi. Secondo i dati di Yahoo! Finance, il titolo ha perso il 40% da inizio anno e l'80% negli ultimi sei mesi. Al momento della stesura di questo articolo, le azioni di Nakamoto venivano scambiate a circa 0,21 $, ben al di sotto del picco di oltre 30 $ raggiunto a metà del 2025.

Nel dicembre 2025, quando la società operava ancora con il nome di KindlyMD, ha ricevuto una notifica dal Nasdaq dopo che le sue azioni erano scese al di sotto del prezzo minimo di offerta di 1 $ per 30 giorni lavorativi consecutivi, attivando un periodo di sei mesi per ripristinare la conformità o affrontare il delisting.