Nvidia ha concordato l’acquisizione di Hugging Face per 12,93 miliardi di dollari, ottenendo una piattaforma utilizzata da oltre 18 milioni di sviluppatori per condividere e implementare modelli di IA.

Nvidia ha accettato di acquisire Hugging Face per 12,93 miliardi di dollari, estendendo la propria presenza nel software e negli strumenti utilizzati dagli sviluppatori per costruire sistemi di intelligenza artificiale (IA).

Il produttore di chip ha accettato di acquisire Hugging Face, che serve oltre 18 milioni di sviluppatori e ospita più di 3 milioni di modelli, ha dichiarato giovedì Jensen Huang, amministratore delegato di Nvidia, in un annuncio.

«Hugging Face resterà una piattaforma aperta per l’intero ecosistema dell’IA», ha dichiarato Huang, aggiungendo che gli sviluppatori resteranno liberi di scegliere i propri modelli, framework, provider cloud e piattaforme di calcolo.

L’accordo dà a Nvidia il controllo di una piattaforma di primo piano per i modelli di IA, mentre le aziende tecnologiche competono sempre più in diversi ambiti, tra cui chip, software e strumenti per sviluppatori.

Hugging Face non richiederà hardware Nvidia

Per creare o distribuire contenuti tramite Hugging Face non sarà necessario utilizzare hardware Nvidia, ha dichiarato Huang. Sebbene Nvidia pubblichi già sulla piattaforma oltre 500 modelli e 250 dataset aperti, Hugging Face continuerà a supportare i modelli di altri sviluppatori, nonché molteplici provider cloud e di acceleratori.

Le aziende hanno inoltre collaborato sull’infrastruttura per l’IA e sugli strumenti di sviluppo, dando a Nvidia un rapporto consolidato con Hugging Face prima dell’acquisizione.

Huang ha dichiarato che l’infrastruttura, l’ingegneria e la portata globale di Nvidia potrebbero contribuire a migliorare l’affidabilità, la sicurezza, la valutazione dei modelli, l’inferenza e le capacità di distribuzione di Hugging Face.

Nvidia accantona 1 miliardo di dollari per i dipendenti di Hugging Face

Nvidia pagherà circa 11,9 miliardi di dollari agli investitori di Hugging Face e offrirà fino a 1 miliardo di dollari attraverso un programma di fidelizzazione basato su azioni per i dipendenti che entreranno in Nvidia, ha riferito giovedì Reuters.

La transazione dovrebbe concludersi nel 2027, ha riferito il Financial Times. L’annuncio di Nvidia non ha specificato le approvazioni normative necessarie per l’acquisizione né fornito una data di conclusione più precisa.

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Cointelegraph ha contattato Nvidia per un commento sul pacchetto di fidelizzazione dei dipendenti riportato, sui tempi previsti per la conclusione dell’operazione e sulle approvazioni normative, ma non ha ricevuto risposta entro il momento della pubblicazione.

L’acquisizione arriva circa un mese dopo che Hugging Face aveva rivelato una violazione della sicurezza legata a un agente autonomo di IA, il quale aveva ottenuto un accesso non autorizzato a dataset interni e credenziali di servizio. L’azienda ha dichiarato di non aver trovato prove di manomissioni di modelli, dataset o applicazioni pubblici.

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