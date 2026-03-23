Due borse affiliate al New York Stock Exchange hanno abolito il limite di posizione di 25.000 contratti sulle opzioni legate a 11 crypto exchange-traded fund.

Il 10 marzo, NYSE Arca e NYSE American hanno presentato ciascuna tre modifiche normative al Federal Register per rimuovere i limiti di posizione contrattuale e le restrizioni alla discovery dei prezzi per le opzioni legate agli ETF su Bitcoin (BTC) ed Ether (ETH) quotati sulle loro borse.

Queste modifiche sono state approvate domenica dalla Securities and Exchange Commission (SEC), che ha rinunciato al periodo di attesa standard di 30 giorni per entrambe le proposte di modifica, rendendole immediatamente effettive.

Le modifiche alle norme sulle opzioni applicate da NYSE Arca e NYSE American hanno un impatto su 11 crypto ETF. Fonte: SEC

I limiti sono stati imposti quando le opzioni sugli ETF crypto hanno iniziato ad essere negoziate nel novembre 2024. Limiti di questo tipo vengono solitamente imposti per prevenire la manipolazione del mercato e la volatilità.

L'eliminazione di tali limiti allinea ora tali strumenti al trattamento riservato alle opzioni su ETF legati alle materie prime, garantendo alle istituzioni una maggiore flessibilità operativa e aumentando potenzialmente la liquidità, oltre a facilitare l'apertura e la chiusura delle posizioni.

Consente inoltre alle opzioni su criptovalute di essere negoziate come opzioni FLEX, che prevedono termini personalizzabili come prezzi di esercizio non standard, date di scadenza e modalità di esercizio.

Un totale di 11 opzioni su ETF crypto sono interessate dalle modifiche normative, tra cui l'iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock, il Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) di Fidelity e l'ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB).

Sono interessati anche gli ETF su Bitcoin ed Ether emessi da Bitwise e Grayscale.

Alla fine di luglio, la SEC ha approvato la rimozione del limite di posizione di 25.000 contratti per l'ETF Grayscale Bitcoin Trust (GBTC).

Nel frattempo, una delle borse opzioni del Nasdaq, il Nasdaq International Securities Exchange, sta cercando di aumentare il limite di posizione contrattuale per l'IBIT di BlackRock a 1 milione.

Tale proposta di modifica normativa è ancora in fase di esame, secondo una comunicazione della SEC del 27 febbraio.