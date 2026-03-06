TD Securities ritiene tokenizzazione del NYSE una svolta istituzionale

TD Securities, una delle principali banche d'investimento canadesi con attività in tutto il Nord America, ha affermato che la tokenizzazione potrebbe essere vicina a una svolta istituzionale dopo la spinta della Borsa di New York verso i titoli azionari tokenizzati.

In un recente commento, Reid Noch, vicepresidente del trading elettronico di TD Securities, ha affermato che la tokenizzazione sta iniziando ad avere implicazioni concrete per la struttura del mercato, indicando come sviluppo chiave il sistema di negoziazione alternativo (ATS) dei titoli azionari tokenizzati proposto dalla Borsa di New York.

La piattaforma prevista consentirà il trading 24 ore su 24 e il regolamento quasi istantaneo dei titoli tokenizzati e degli exchange-traded fund (ETF), previa approvazione normativa.

Anziché creare un mercato parallelo nativo per le criptovalute, la piattaforma è progettata per operare nell'ambito delle norme di mercato statunitensi esistenti, sfruttando al contempo l'infrastruttura di regolamento basata su blockchain.

Noch ha descritto la struttura come più vicina a un cambiamento di mercato “2.0”, in cui la custodia e il regolamento rimarrebbero ancorati alla Depository Trust & Clearing Corporation (DTCC), mentre la negoziazione sarebbe conforme ai requisiti del National Best Bid and Offer (NBBO). Ciò significa che i prezzi devono riflettere la migliore offerta di acquisto e vendita disponibile nelle borse statunitensi per evitare una frammentazione della liquidità.

Sebbene Noch abbia affermato che le prime attività dovrebbero essere guidate dal commercio al dettaglio, le implicazioni più ampie vanno ben oltre i singoli trader.

L'attenzione istituzionale di TD Securities suggerisce che la società vede un potenziale impatto sulle fondamenta del mercato, tra cui gli orari di negoziazione, la gestione delle garanzie, i cicli di regolamento e la liquidità, aree che determinano il modo in cui le grandi istituzioni finanziarie operano.

Titoli azionari tokenizzati guadagnano terreno in settore istituzionale

La tokenizzazione ha subito un'accelerazione nel 2024, guidata principalmente dai crediti privati e dai prodotti del Tesoro statunitense, che hanno rappresentato la maggior parte dell'emissione di asset reali (RWA) on-chain, secondo i dati del settore.

Nonostante la maggiore volatilità del mercato delle criptovalute, gli afflussi di capitale verso gli asset tokenizzati sono continuati, suggerendo un interesse istituzionale sostenuto nei modelli di regolamento e proprietà basati sulla blockchain.

Più recentemente, le azioni tokenizzate hanno iniziato a guadagnare terreno. La piattaforma xStocks di Kraken è emersa come uno dei nuovi operatori più visibili, registrando oltre 25 miliardi di dollari di volume di scambi cumulativo dal suo lancio lo scorso anno.

Il mercato delle azioni tokenizzate è cresciuto rapidamente. Fonte: RWA.xyz

Sebbene le azioni tokenizzate rappresentino ancora una piccola parte dell'attività dei mercati azionari globali, la loro crescita riflette un più ampio cambiamento verso l'integrazione degli strumenti finanziari tradizionali nella blockchain all'interno di quadri normativi regolamentati.

Correlato: Kraken lancia il trading di titoli tokenizzati in Europa grazie a xStocks



