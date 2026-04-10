Mercoledì il New York Times ha pubblicato un'inchiesta in cui sostiene che Adam Back, il crittografo britannico che ha inventato Hashcash, sarebbe la persona più probabile dietro lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto, utilizzato dal creatore di Bitcoin.

Back ha respinto l'accusa, dichiarando a Cointelegraph di aver indirizzato i giornalisti al suo post su X, dopo aver già smentito in precedenza tentativi simili di identificarlo come Satoshi. Nel post Back ha ribadito di non essere Satoshi, aggiungendo che “fin dall'inizio si è concentrato con grande attenzione sulle implicazioni sociali positive della crittografia, della privacy online e del denaro elettronico, da cui il mio interesse attivo, a partire dal 1992 circa, nella ricerca applicata sull'e-cash e sulle tecnologie per la privacy nella lista dei cypherpunks, che ha portato a Hashcash e ad altre idee”.

L'indagine è stata condotta da John Carreyrou, un giornalista investigativo franco-americano noto soprattutto per aver smascherato la frode Theranos. Nel suo articolo, egli sostiene che Back, citato nel white paper di Bitcoin di Nakamoto, abbia discusso attivamente di denaro elettronico per anni, per poi scomparire proprio quando è emerso Bitcoin (BTC), riapparendo solo dopo la scomparsa di Satoshi.

La storia fa rivivere uno dei misteri più antichi di Bitcoin, mettendo uno dei primi e più influenti crittografi del protocollo al centro di un nuovo tentativo di identificare Satoshi, ma il caso rimane circostanziale senza prove crittografiche.

L'indagine si è basata anche sull'analisi stilometrica, sostenendo che la scrittura di Back condividesse alcune caratteristiche con quella di Satoshi, tra cui le abitudini di formattazione, le peculiarità nell'uso dei trattini e il linguaggio tecnico sovrapposto. L'articolo non ha presentato tale analisi come prova conclusiva.

Adam Back parla di moneta elettronica. Fonte: NYT

Tra i partecipanti alle mailing list — ovvero coloro che hanno pubblicato messaggi su Cypherpunks, Cryptography e Hashcash — solo Adam Back utilizzava il trattino in “proof-of-work” e faceva riferimento all’oscura valuta russa WebMoney, entrambi elementi presenti nelle e-mail di Satoshi Nakamoto, secondo quanto riportato dall’inchiesta.

Allo stesso modo, Back è stato uno dei soli due a utilizzare l’espressione “partial pre-image”, in linea con l’uso di Satoshi, ed è stato l’unico a parlare di “burning the money” in riferimento alle monete digitali.

La carriera di Adam Back rispecchia il percorso di Satoshi

Secondo Carreyrou, la carriera professionale di Back rafforza il sospetto che egli sia l'inafferrabile creatore di Bitcoin. Carreyrou ha osservato che Back inizialmente aveva evitato Bitcoin, per poi entrarvi rapidamente nel 2013, co-fondando Blockstream, assumendo i migliori sviluppatori e raccogliendo oltre 1 miliardo di dollari.

“Tutto sembrava coerente con ciò che Satoshi avrebbe potuto fare se avesse deciso di riapparire sotto l’identità del suo vero nome e riprendere le redini della sua creazione”, ha affermato il rapporto.

Back ha costantemente e ripetutamente negato di essere Satoshi. “Non lo sono. Ma anche il documentario sarà presumibilmente sbagliato, poiché nessuno sa chi sia Satoshi”, ha scritto nel 2024 in risposta a un documentario della HBO che identificava Peter Todd come il creatore pseudonimo di Bitcoin. Anche Todd ha negato l'affermazione all'epoca.

La community crypto rimane scettica

La community crypto si è mostrata scettica riguardo alla nuova affermazione di Carreyrou. Jameson Lopp, cofondatore e responsabile della sicurezza della piattaforma di self-custody Casa, ha affermato che Nakamoto “non può essere individuato tramite l’analisi stilometrica”.

Carreyrou ha inoltre riconosciuto che il caso non costituisce una prova definitiva, affermando che le prove crittografiche sarebbero l’unica vera prova schiacciante, come ha scritto su X.