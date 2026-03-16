L'autorità di vigilanza finanziaria della Nuova Zelanda ha stabilito che la stablecoin NZDD, ancorata alla valuta locale, non costituisce un prodotto finanziario; secondo uno studio legale locale, questa decisione rappresenta un passo importante verso una maggiore chiarezza normativa.

Mercoledì l'Autorità per i mercati finanziari (FMA) ha dichiarato che la nuova designazione della stablecoin ancorata al dollaro neozelandese è il risultato diretto di un progetto pilota di sandbox per la tecnologia finanziaria che l'autorità di regolamentazione sta conducendo.

“La sostanza economica della stablecoin NZDD è che non si tratta di un titolo di debito, poiché la stablecoin NZDD non è un investimento e nessun reddito, interesse o altro guadagno viene corrisposto al detentore della stablecoin NZDD”, ha affermato la FMA.

Studio legale considera riconoscimento passo in giusta direzione

Lo studio legale neozelandese MinterEllisonRuddWatts, che ha dichiarato di aver rappresentato l’emittente di NZDD ECDD Holdings in relazione alla sua partecipazione alla sandbox della FMA, ha definito la nuova designazione un passo importante verso la certezza normativa per le stablecoin nel Paese.

“Tuttavia, è importante notare che la designazione si riferisce a un prodotto specifico e a una versione specifica di stablecoin, ovvero l'NZDD nella forma descritta nella notifica di designazione, e non costituisce una determinazione generale in merito al trattamento normativo di tutte le stablecoin”, ha affermato lo studio.

«Tale designazione denota un approccio pragmatico da parte della FMA nei confronti dell’innovazione finanziaria, in linea con gli sviluppi registrati in giurisdizioni analoghe, e getta le basi per lo sviluppo di ulteriori percorsi», ha aggiunto.

Progetto pilota Sandbox si espanderà grazie a nuova licenza

La FMA ha inoltre annunciato l’intenzione di introdurre una licenza “on-ramp” o limitata per le aziende FinTech nell’ambito del suo progetto pilota “sandbox”.

“Il nostro sistema finanziario sta cambiando più rapidamente che mai. Questo nuovo tipo di licenza consentirà alle aziende di accedere al mercato con alcune restrizioni che potranno essere rimosse man mano che l’azienda cresce”, ha affermato Samantha Barrass, amministratore delegato della FMA.

Un rapporto del 2024 della società di ricerche di mercato Web3 Protocol Theory ha stimato che quasi il 50% dei 5,2 milioni di abitanti della Nuova Zelanda sono attualmente investitori in criptovalute o stanno valutando di investire.

Separatamente, la società di analisi dei dati DataCube Research prevede che il mercato delle criptovalute in Nuova Zelanda varrà circa 254 miliardi di dollari.