OpenAI ha annunciato che chiuderà la sua piattaforma di generazione video Sora dopo soli sei mesi; secondo quanto riferito, il CEO Sam Altman avrebbe comunicato al personale che l'azienda sta cessando tutte le sue attività relative ai prodotti video.

“Diciamo addio all'app Sora”, ha scritto Sora su X martedì. “Sappiamo che questa notizia è deludente. Presto forniremo ulteriori dettagli, tra cui le tempistiche relative all'app e all'API e le informazioni su come conservare i vostri lavori.”

Sora è stata lanciata a settembre con grande clamore, mentre il produttore di ChatGPT cercava di farsi strada nel settore dei contenuti video brevi, popolari su TikTok e Instagram di Meta.

Tuttavia, l'app ha dovuto affrontare anche un'ondata di critiche dovute al timore che potesse favorire la proliferazione di deepfake realistici. OpenAI ha preso provvedimenti contro alcuni deepfake generati dalla propria piattaforma a seguito delle pressioni esercitate dalle celebrità.

Prodotti che utilizzano modelli video a rischio

Altman ha comunicato al personale che l'azienda sta gradualmente eliminando i prodotti che utilizzano modelli video, tra cui la versione per sviluppatori di Sora e la funzionalità video dell'app nel suo chatbot generativo basato sull'IA ChatGPT, come ha riportato martedì il Wall Street Journal.

Altman ha inoltre affermato che il team di Sora sposterà la propria attenzione su progetti a più lungo termine come la robotica, nell'ambito di una riorganizzazione a livello aziendale volta a concentrarsi sugli strumenti di produttività per le imprese e gli utenti individuali.

OpenAI ha lanciato Sora lo scorso anno come generatore text-to-video, e ha totalizzato 1 milione di download in soli cinque giorni. La società di data analytics Sensor Tower stima che il mese scorso Sora sia stata scaricata circa 600.000 volte.

L'accordo con la Disney non va in porto

A dicembre, la Walt Disney Co. ha firmato un accordo di licenza triennale per diventare il primo grande partner di contenuti di Sora, offrendo agli utenti l’accesso a oltre 200 personaggi di franchise quali Marvel, Pixar e Star Wars.

Una portavoce della Disney ha dichiarato al Wall Street Journal che l’accordo, che prevedeva un investimento azionario da 1 miliardo di dollari in OpenAI, non andrà avanti.

Cointelegraph ha contattato OpenAI e Disney per un commento.

Il mercato dell'IA è stato oggetto di un notevole clamore. Si prevede che varrà più di 4,8 mila miliardi di dollari entro il 2033, interesserà il 40% dei posti di lavoro e si affermerà come una tecnologia di frontiera dominante.