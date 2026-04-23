Da quando Paul Atkins ha prestato giuramento come presidente della Securities and Exchange Commission (SEC) statunitense il 21 aprile 2025, l’agenzia ha modificato in modo significativo la propria posizione sulla regolamentazione e sull’applicazione delle norme relative agli asset digitali, segnando un cambio di rotta rispetto alla leadership dell’ex presidente Gary Gensler durante l’amministrazione Biden.

Durante la campagna presidenziale del 2024, Donald Trump aveva inserito tra le promesse al settore crypto la rimozione di Gensler, insieme alla creazione di una riserva nazionale di Bitcoin (BTC) e al rifiuto dell'emissione di una central bank digital currency statunitense.

La vittoria elettorale di novembre 2024 ha portato alle dimissioni di Gensler nel gennaio 2025 e alla nomina del commissario della SEC Mark Uyeda come presidente ad interim dell’autorità di vigilanza finanziaria, fino alla conferma da parte del Senato di Atkins come scelta di Trump per guidare l’agenzia.

Il presidente della SEC Paul Atkins al programma “Squawk Box” della CNBC il 20 aprile 2026. Fonte CNBC

Già prima che il Senato votasse per confermare Paul Atkins, la SEC stava dando segnali di un cambiamento nella regolamentazione e nell’applicazione delle norme crypto sotto l’amministrazione Donald Trump. Mark Uyeda ha supervisionato la creazione di una task force crypto della SEC guidata dalla commissaria Hester Peirce, mentre l’agenzia ha iniziato ad archiviare azioni civili e indagini nei confronti di società crypto, a partire da Coinbase a febbraio.

I primi 12 mesi della presidenza Atkins hanno visto la SEC promuovere politiche e approcci alla regolamentazione ampiamente considerati favorevoli all’industria crypto e blockchain.

Oltre a chiudere procedimenti di enforcement, l’autorità ha approvato diversi exchange-traded fund (ETF) legati a vari asset crypto, firmato un memorandum d’intesa con la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) per il coordinamento sulla regolamentazione degli asset digitali e pubblicato un’interpretazione secondo cui la maggior parte delle criptovalute non dovrebbe essere considerata come strumenti finanziari ai sensi della legge federale.

“Un anno passa in fretta, ma credo che abbiamo fatto enormi progressi,” ha dichiarato Atkins in un’intervista alla CNBC lunedì. “Quando sono arrivato, ho promesso un nuovo corso alla SEC — e così è stato. Siamo passati dalle vecchie pratiche di regolamentazione tramite enforcement e dalla scarsa trasparenza dell’agenzia, come ad esempio nel caso delle criptovalute.”

Il presidente della SEC è sotto esame da parte dei democratici

Sebbene molti nel settore crypto abbiano elogiato l’approccio di Paul Atkins agli asset digitali da quando ha assunto l’incarico, i Democratici al Congresso hanno criticato la SEC e il suo presidente per potenziali conflitti di interesse, a seguito dell’archiviazione di indagini e azioni di enforcement contro società legate a Donald Trump e alla sua famiglia.

La scorsa settimana, la senatrice del Massachusetts Elizabeth Warren ha accusato il presidente della SEC di aver fuorviato il Congresso durante la sua testimonianza davanti a una commissione della Camera a febbraio. In una lettera pubblicata mercoledì, Warren ha affermato che i dati della stessa SEC relativi all’anno fiscale 2025 mostrano che l’agenzia ha registrato un numero di azioni di enforcement inferiore rispetto a qualsiasi altro momento degli ultimi 10 anni.