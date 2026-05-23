Payward, la società madre del crypto exchange Kraken, ha riportato ricavi rettificati per 507 milioni di dollari nel primo trimestre, grazie all'espansione della propria presenza nei settori delle azioni tokenizzate, dei derivati statunitensi regolamentati e dei pagamenti in stablecoin attraverso acquisizioni e nuovi prodotti.

La società ha dichiarato che l’attività di trading sui futures è aumentata del 51% su base annua, mentre gli asset sulla piattaforma sono cresciuti dell’11% a 40 miliardi di dollari e gli account finanziati sono aumentati del 47% a 6,1 milioni. Payward ha inoltre affermato che la sua piattaforma xStocks ha raggiunto quota 100 titoli azionari tokenizzati e prevede di espandersi a oltre 500 entro la fine del 2026.

Nel corso del trimestre, Payward ha completato le acquisizioni della società di tokenizzazione Backed, della piattaforma di token management Magna e dell’exchange di derivati Bitnomial, annunciando separatamente un accordo per acquisire Reap, società di pagamenti in stablecoin, per un massimo di 600 milioni di dollari in contanti e azioni.

Payward ha dichiarato che le licenze di Bitnomial rilasciate dalla Commodity Futures Trading Commission statunitense supporteranno il trading regolamentato di derivati crypto negli Stati Uniti, mentre l’infrastruttura di Reap dovrebbe ampliare i servizi di carte e pagamenti basati su stablecoin in Asia, Americhe ed Europa.

La società ha inoltre ampliato la propria attività nel settore dei titoli azionari tokenizzati attraverso partnership di xStocks con Nasdaq e la piattaforma 360X di Deutsche Börse, lanciando al contempo una piattaforma business-to-business che offre on-ramp da fiat a crypto, infrastrutture per il lancio di token e accesso ai derivati tramite un'unica API.

Fonte: Payward

Le aziende crypto tagliano i costi mentre cresce l'adozione dell'IA

L’aggiornamento arriva mentre le società crypto tagliano posti di lavoro in un contesto di minore attività di trading e crescente utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale in tutto il settore.

Venerdì Bloomberg ha riportato che Kraken ha recentemente tagliato circa 150 dipendenti, mentre la società ampliava l’uso interno dell’AI. Secondo il report, i licenziamenti potrebbero rinviare al 2027 la prevista quotazione pubblica di Kraken negli Stati Uniti.

La scorsa settimana, Dune, piattaforma di analytics blockchain e dati onchain, ha dichiarato di aver licenziato il 25% della propria forza lavoro nell’ambito di una ristrutturazione focalizzata sui suoi prodotti principali. Il CEO Fredrik Haga ha affermato che la società rimane “ben capitalizzata” e sta aumentando il focus sull’AI e sull’adozione istituzionale delle crypto.

All’inizio del mese, Coinbase ha dichiarato che avrebbe tagliato circa 700 dipendenti, pari a circa il 14% della propria forza lavoro, mentre la società si riorganizza attorno a team più piccoli e a un uso più esteso degli strumenti AI.

Le società legate al settore crypto hanno tagliato oltre 5.000 posti di lavoro dall’inizio dell’anno, con la società fintech Block che ha annunciato una delle maggiori riduzioni del settore a febbraio, tagliando circa 4.000 dipendenti.

Fonte: Brian Armstrong