Il deflusso netto di Bitcoin dagli exchange registrato nell’ultimo mese suggerisce che gli investitori abbiano iniziato ad accumulare la criptovaluta, secondo un analista di CryptoQuant.

Il mese di marzo è stato in gran parte caratterizzato da deflussi di Bitcoin (BTC) dai crypto-exchange, a parte un picco di afflussi registrato poco prima che l’asset toccasse il massimo delle ultime sei settimane a 76.000 $ il 17 marzo, secondo i dati di CryptoQuant.

Questo flusso netto negativo è rimasto presente mentre Bitcoin “continua la sua fase di liquidazione”, ha dichiarato mercoledì l'analista noto come Darkfost.

“Questo deflusso persistente suggerisce un vero e proprio accumulo da parte degli investitori, che continuano ad acquistare e a prelevare i loro BTC dagli exchange” ha affermato.

Gli afflussi verso gli exchange sono generalmente ribassisti, poiché gli investitori si preparano a scambiare l'asset con stablecoin, il che aumenta la pressione di vendita, mentre i deflussi sono spesso un segno di accumulo e un possibile precursore di pressione di acquisto.

I flussi netti di BTC dagli exchange sono stati negativi per gran parte del mese di marzo. Fonte: CryptoQuant

Accumulo a lungo termine piuttosto che speculazione a breve

L'analista ha aggiunto che la domanda non è ancora abbastanza forte da rilanciare un trend, “ma indica chiaramente un accumulo in corso ed è probabilmente uno dei fattori alla base della formazione del range che si sta delineando ormai da diversi mesi”.

Nick Ruck, direttore di LVRG Research, ha dichiarato mercoledì a Cointelegraph che i deflussi segnalano “un autentico accumulo per il lungo termine da parte degli investitori piuttosto che una speculazione a breve termine”.

La rimozione di Bitcoin dalle piattaforme centralizzate “dimostra una crescente fiducia nei fondamentali di BTC nelle attuali condizioni di mercato, dato che gli holder non sembrano interessati a vendere per proteggersi dalla volatilità del prezzo”, ha aggiunto.

Jeff Mei, direttore operativo del crypto exchange BTSE, ha dichiarato a Cointelegraph che le criptovalute hanno sovraperformato le azioni e l’oro dall’inizio della guerra in Iran, “quindi non sorprende che gli investitori stiano accumulando Bitcoin”.

“Le criptovalute erano ipervendute nelle settimane e nei mesi precedenti al conflitto, quindi è logico che non abbiano subito un crollo così forte come quello delle azioni”, ha aggiunto.

“Questo potrebbe anche indicare che Bitcoin si sta affermando come strumento di copertura rispetto ai titoli azionari tradizionali, oltre a segnare un aumento della partecipazione istituzionale.”

Bitcoin registra higher high e higher low

Un altro indicatore della potenziale formazione di un trend è il fatto che il prezzo di Bitcoin sta registrando higher high e higher low, come è già successo almeno due volte in questo mese, secondo TradingView.

Nel suo report settimanale on-chain pubblicato lunedì, Glassnode ha dichiarato che i profitti e le perdite nette non realizzate sono leggermente migliorati, “indicando un moderato allentamento delle perdite non realizzate nel mercato”, ma ha avvertito che “il sentiment resta sotto pressione nonostante i primi segnali di stabilizzazione”.