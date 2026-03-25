La piattaforma di mercati predittivi basati su blockchain Polymarket sta acquisendo Brahma, una startup nel settore delle criptovalute che fornisce infrastrutture per la finanza decentralizzata (DeFi).

«Nell’ambito di questa transizione, il nostro team si dedicherà allo sviluppo dello stack e della suite di prodotti di Polymarket», ha dichiarato Brahma in un comunicato pubblicato mercoledì.

Brahma, fondata nel 2021, afferma di aver elaborato oltre 1 miliardo di dollari in volume e potrebbe essere utilizzata da Polymarket per ridurre gli attriti relativi alla creazione di portafogli, ai depositi e ai rimborsi di token.

L'acquisizione potrebbe anche portare maggiore liquidità ai mercati di previsione di nicchia e a basso volume su Polymarket.

“Costruire un'infrastruttura affidabile tra le reti blockchain e i canali finanziari tradizionali è difficile: non ci sono scorciatoie”, ha dichiarato a Fortune Shayne Coplan, fondatore e CEO di Polymarket.

Ha aggiunto che il team di Brahma ha dimostrato di saper progettare, gestire e scalare prodotti complessi per utenti esperti. I dettagli finanziari dell'acquisizione non sono stati resi noti al momento.

Brahma sta per ritirare i propri prodotti dal mercato

Nei suoi quattro anni di attività, Brahma ha sviluppato tre prodotti principali: Strategy Vaults, per strategie DeFi automatizzate; Brahma Accounts, conti intelligenti per gli utenti DeFi; e Swype.fun, una carta Visa collegata alle posizioni DeFi per effettuare spese nel mondo reale.

L'azienda ha dichiarato che ciascun prodotto verrà gradualmente dismesso nei prossimi 30 giorni, man mano che l'acquisizione procede.

Polymarket è cresciuta rapidamente fino a raggiungere una valutazione stimata di 20 miliardi di dollari, sulla scia della rapida crescita dei mercati predittivi.

TVL e volume di Polymarket registrano forte aumento negli ultimi mesi. Fonte: DeFiLlama

Continua la serie di acquisizioni di Polymarket

Polymarket ha continuato a investire nella propria espansione nonostante il calo generalizzato del mercato delle criptovalute e il crescente interesse per l'intelligenza artificiale.

L'azienda ha annunciato il 10 marzo una partnership con Palantir Technologies e TWG AI per lo sviluppo di una piattaforma basata sull'intelligenza artificiale dedicata all'integrità nello sport.

A febbraio ha inoltre acquisito Dome, una startup sostenuta da Y Combinator che fornisce strumenti di sviluppo per i mercati predittivi, e Lunch, una società boutique specializzata nel reclutamento e nella formazione di team per le startup tecnologiche.

Tuttavia, la piattaforma ha incontrato resistenze in tutto il mondo, più recentemente in Argentina, a causa dei suoi mercati di scommesse non regolamentati e delle scommesse di guerra.