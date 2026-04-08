Domenica, sulla piattaforma di previsioni Polymarket, la probabilità che gli Stati Uniti invadano l'Iran quest'anno è salita al 63%, a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump sui social media.

Le probabilità di un'invasione prima del 2027 restano comunque inferiori al picco del 68% registrato il 29 marzo, dovuto al rafforzamento delle truppe statunitensi e alle dichiarazioni dell'amministrazione Trump sulla possibile conquista dell'isola di Kharg, un importante snodo per il trasporto del petrolio iraniano.

Al momento della pubblicazione, il volume degli scambi su Polymarket relativi a una potenziale invasione statunitense dell'Iran era pari a circa 3,74 milioni di dollari.

La probabilità che gli Stati Uniti invadano l'Iran prima del 2027 sale al 63%. Fonte: Polymarket

Dopo le dichiarazioni di Trump secondo cui gli Stati Uniti avrebbero potuto ritirarsi dall'Iran nelle prossime due o tre settimane, Bitcoin (BTC) ha registrato un balzo del 2,6% circa, mentre l'indice S&P 500 ha guadagnato il 2,91%. Tuttavia, domenica Trump ha fatto marcia indietro con la sua ultima affermazione. Ha scritto:

“Martedì in Iran sarà il giorno delle centrali elettriche e dei ponti, tutto in uno. Non ci sarà niente di simile! Aprite quel cazzo di stretto, pazzi bastardi, o finirete all’inferno.”

Secondo i dati di TradingView, il prezzo di Bitcoin è rimasto stabile intorno ai 67.500 $ dopo tali dichiarazioni.

I segnali contrastanti provenienti dall'amministrazione Trump riguardo alla guerra e alla sua durata continuano a generare incertezza tra gli investitori e a influenzare i prezzi di tutti gli asset di rischio, mentre analisti di mercato, trader ed economisti cercano di prevedere gli effetti del conflitto.

Le dichiarazioni di Trump hanno scatenato un'ondata di reazioni negative online, ma i prezzi degli asset non hanno subito variazioni significative

“Vorrei che Trump smettesse di minacciare le infrastrutture civili iraniane. Per noi è una situazione senza via d’uscita: fare marcia indietro danneggia la sua credibilità negoziale”, ha affermato l’economista Peter Schiff in risposta alle dichiarazioni di Trump.

”Portare avanti il piano aggrava il conflitto, danneggia l’immagine degli Stati Uniti, suscita simpatia per l’Iran e alimenta l’odio iraniano verso l’America”, ha proseguito Schiff.

“Pensavo fosse una bufala, invece no — è pazzesco”, ha dichiarato il podcaster e sostenitore di Bitcoin Peter McCormack.

Il prezzo del greggio Brent, il principale benchmark utilizzato per il mercato spot internazionale del petrolio, rimane elevato, avendo chiuso giovedì a oltre 109 $ al barile. Le contrattazioni sono riprese lunedì, dopo il weekend di Pasqua.