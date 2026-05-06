La Securities and Exchange Commission statunitense ha rinviato il lancio atteso dei primi exchange-traded fund (ETF) legati ai prediction market dopo aver richiesto maggiori informazioni sulla loro struttura e sulle relative informative, secondo quanto riportato lunedì da Reuters.

Il rinvio riguarda oltre due dozzine di ETF proposti da Roundhill Investments, GraniteShares e Bitwise, secondo Reuters, che cita persone a conoscenza della questione. Gli emittenti avevano presentato domanda per i prodotti a febbraio e i lanci erano attesi questa settimana dopo un periodo di revisione di 75 giorni.

I fondi proposti offrirebbero agli investitori esposizione a contratti su eventi legati a esiti binari, tra cui elezioni, dati economici e prezzi di mercato, senza richiedere loro di fare trading direttamente su piattaforme di prediction market come Kalshi.

Il rinvio segna un ulteriore sviluppo nell’approccio degli Stati Uniti alla regolamentazione dei prediction market, che hanno attirato l’attenzione delle autorità per timori legati a insider trading, etica e manipolazione del mercato.

“Il ritardo dovrebbe essere temporaneo”

Secondo le fonti citate da Reuters, il rinvio dovrebbe essere temporaneo, il che fa supporre che l'iter di registrazione possa riprendere non appena la SEC avrà ricevuto ed esaminato ulteriori dettagli forniti dagli emittenti in merito alla struttura dei prodotti e alle informazioni da divulgare.

Secondo l'analista ETF di Bloomberg Eric Balchunas, il lancio dei fondi era previsto per giovedì. Il suo collega James Seyffart la scorsa settimana aveva affermato che la richiesta di Roundhill aveva data di efficacia il 5 maggio, con i primi ETF sui prediction market legati ai risultati di contratti su eventi, come ad esempio chi tra Democratici e Repubblicani controllerà la Camera o il Senato.

Fonte: James Seyffart

Come funzionerebbero gli ETF sui prediction market

Gli ETF sui prediction market sono progettati per offrire agli investitori esposizione a contratti su eventi binari senza richiedere loro di fare trading su piattaforme specializzate di previsione.

Le caratteristiche specifiche variano tra gli oltre 20 ETF proposti, ma in generale i prodotti utilizzano derivati per seguire le probabilità di esiti binari “sì” o “no” nei contratti sottostanti negoziati su piattaforme regolamentate dalla CFTC, come Kalshi. Questi contratti vengono regolati a 1 $ se un evento si verifica e a 0 $ se non si verifica.

In precedenza Roundhill aveva evidenziato rischi significativi associati agli ETF proposti nei suoi filing di febbraio, affermando che gli investimenti in contratti su eventi comportano “rischi unici, diversi da quelli associati a futures, opzioni o securities tradizionali”.

La società ha affermato che tali investimenti potrebbero comportare perdite significative, incertezza nella valutazione e scostamenti dall’obiettivo d’investimento del fondo.

Ha inoltre indicato potenziali problemi di settlement legati al modo in cui vengono interpretati gli esiti degli eventi, inclusi errori, ambiguità o dispute sulla definizione dell’evento sottostante, sulle fonti di dati utilizzate o sulla tempistica di determinazione.