La capacità delle piattaforme di prediction market di prevedere accuratamente gli eventi è guidata da un ristretto gruppo di trader altamente informati, piuttosto che dalla “saggezza della folla”, secondo i ricercatori della London Business School e della Yale University.

Circa il 3,5% di questi account “genera la maggior parte della price discovery” su piattaforme come Polymarket, secondo uno studio di Roberto Gomez-Cram, Yunhan Guo, Theis Ingerslev Jensen e Howard Kung, aggiornato il 25 aprile.

“La restante maggioranza non produce accuratezza; piuttosto, la finanzia,” hanno affermato gli autori.

“Le loro operazioni generano la maggior parte del volume, ma pochissime informazioni, e le loro perdite si trasformano in profitti per la minoranza informata. L’accuratezza dei prediction market riflette quindi la saggezza di una minoranza informata, non quella della massa.”

I risultati si basano sulle operazioni su Polymarket tra il 2023 e il 2025. Gli autori hanno utilizzato un test di randomizzazione dei segni, ripetendo 10.000 volte le operazioni passate di ciascun account per simulare le distribuzioni di profitti e perdite.

I prediction market sono diventati uno dei casi d’uso più rilevanti nel settore crypto lo scorso anno e registrano oggi in modo costante oltre 15 miliardi di dollari in volume mensile, coprendo mercati che vanno dallo sport alle elezioni, fino ai risultati finanziari e agli eventi culturali.

Tuttavia, questa crescita è stata accompagnata da un aumento della pressione regolatoria, alimentata dal timore che insider possano utilizzare i prediction market per trasformare informazioni riservate in profitti.

Gli autori hanno riconosciuto che l’insider trading rappresenta una “preoccupazione particolare” nei prediction market, sottolineando che queste piattaforme sono soggette a una supervisione regolatoria inferiore rispetto ai mercati dei titoli, anche perché molti utenti operano in forma pseudonima e i contratti sono definiti in modo ristretto su eventi specifici.

“Queste caratteristiche rendono i prediction market una piattaforma interessante per lo scambio di informazioni riservate.”

La “minoranza informata” realizza profitti esorbitanti

Gli autori hanno affermato che la minoranza informata è composta da market maker e “skilled taker”, che complessivamente incassano “oltre il 30% dei guadagni totali” nei prediction market.

Lo studio ha inoltre rilevato che gli account dei market maker hanno guadagnato in media circa 11.830 $ per account.

Il restante 69% di coloro che realizzano profitti è costituito dai “vincitori fortunati”, che rappresentano il 29% di tutti gli account.

Gli account rimanenti sono i “perdenti sfortunati”, che “assorbono l’intero ammontare delle perdite aggregate”, hanno aggiunto gli autori.

All’inizio di questo mese, uno studio dell’analista crypto Andrey Sergeenkov ha rilevato che solo lo 0,015% dei trader ottiene profitti sufficientemente elevati e costanti da poter considerare di lasciare il proprio lavoro.

Questa conclusione si basa sul numero di utenti di Polymarket che hanno mantenuto un profitto di almeno 5.000 $ per quattro mesi consecutivi tra aprile 2024 e il 1° aprile 2026.