Project Eleven, società di ricerca sulla sicurezza quantistica, ha assegnato un premio al ricercatore Giancarlo Lelli per aver utilizzato un computer quantistico per violare una chiave a curva ellittica da 15 bit— una versione su piccola scala della stessa crittografia utilizzata da Bitcoin, che si basa su chiavi molto più grandi da 256 bit.

Secondo quanto annunciato da Project Eleven venerdì, Lelli è riuscito a derivare una chiave privata dalla corrispondente chiave pubblica utilizzando una “variante” dell’algoritmo di Shor, un algoritmo di fattorizzazione di numeri interi per computer quantistici.

Le chiavi Bitcoin sono lunghe 256 bit, rappresentando un “ampio” divario rispetto alla chiave da 15 bit che Lelli è riuscito a violare, ha spiegato Project Eleven. Tuttavia, il gap tra le chiavi da 256 bit di Bitcoin e il numero di bit che un computer quantistico può fattorizzare si è “ridotto drasticamente” dal 2025, ha aggiunto la società.

“I requisiti di risorse per questo tipo di attacco continuano a diminuire, e con essi si riduce anche la barriera per metterlo in pratica,” ha dichiarato il CEO di Project Eleven, Alex Pruden.

L'offerta di BTC esposta agli attacchi quantistici. Fonte: Rand Group

Secondo Project 11, l'attacco rappresenta la “più grande dimostrazione pubblica” di come un computer quantistico sia in grado di violare una chiave ECDSA, minacciando circa 2,5 mila miliardi di dollari in valore protetti da algoritmi di crittografia a curva ellittica.

La community Bitcoin discute sui tempi della minaccia quantistica

I computer quantistici rappresentano una minaccia per circa 450 miliardi di dollari in Bitcoin (BTC) detenuti in indirizzi wallet più datati, le cui chiavi pubbliche sono esposte, secondo dirigenti del settore crypto e scienziati informatici.

La community Bitcoin ha tra i tre e i cinque anni per prepararsi alla minaccia quantistica, secondo gli analisti di Bernstein.

Parlando durante un panel di Cointelegraph alla Paris Blockchain Week ad aprile, il CEO di Blockstream, Adam Back, ha affermato che l’industria Bitcoin dovrebbe iniziare a preparare soluzioni post-quantum fin da ora, anche se la minaccia è ancora lontana decenni.

“Il quantum computing ha ancora molto da dimostrare. I sistemi attuali sono essenzialmente esperimenti da laboratorio. Seguo questo settore da oltre 25 anni e i progressi sono stati graduali”, ha affermato Back.

A marzo, Google ha pubblicato un report in cui si dimostra che i computer quantistici potrebbero richiedere un numero di qubit – l’unità di calcolo fondamentale di un computer quantistico – molto inferiore a quanto precedentemente ipotizzato per violare gli attuali standard di crittografia.